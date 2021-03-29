Koronavirüs Türkiyenin 29 Mart koronavirüs verileri açıklandı Tablo ağırlaşıyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 29 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 29 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Tablo ağırlaşıyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 29 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 29 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 29 Mart koronavirüs verileri açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 154 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 32 bin 404 yeni vaka olduğunu açıkladı.

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Son 24 saatte 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.

  • Test sayısı 38 milyon 102 bin 747'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577, vefat sayısı 31 bin 230, ağır hasta sayısı 1998 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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Türkiye'nin 28 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Can yakan tablo
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Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

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