Koronavirüs Türkiyenin 30 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısında sıçrama
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 30 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 30 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında sıçrama

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 30 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 30 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 30 Mart koronavirüs verileri açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 155 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 37 bin 303 yeni vaka olduğunu açıkladı.

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Son 24 saatte 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.

  • Toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880, vefat sayısı 31 bin 385, ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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