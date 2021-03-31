Koronavirüs Türkiyenin 31 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısı 40 bine dayandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 31 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 40 bine dayandı

Türkiye'nin 31 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 40 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 31 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 31 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 31 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 40 bine dayandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 152 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 39 bin 302 yeni vaka olduğunu açıkladı.

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Son 24 saatte 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi.

  • Toplam test sayısı 38 milyon 578 bin 57'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182, vefat sayısı 31 bin 537, ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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