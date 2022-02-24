Koronavirüs Turkovac 250 bin dozu buldu
TÜRKİYE

Turkovac 250 bin dozu buldu

Koronavirüse karşı geçtiğimiz 30 Aralık’ta uygulanmaya başlayan yerli aşı Turkovac’ta doz sayısı 250 bine ulaştı. Bu rakamın 217 bini hatırlatma 33 bini ise ilk doz. Ciddi bir yan etki görülmeyen Turkovac, 8 Şubat itibariyle 81 ilde uygulanıyor. İlçe ve aile hekimliklerine sevkiyatın bitmesiyle Turkovac’ta doz sayısının artması bekleniyor. Aşı için Turkovac’ı beklediğini söyleyen Bayram Demirci, “Hekimlerimize ve aşımıza güveniyoruz” dedi.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Turkovac 250 bin dozu buldu
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Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac’a vatandaşlar ilgi gösterdi. 30 Aralık 2021’de şehir hastanelerinde uygulanmaya başlayan Turkovac, 8 Şubat’ta 81 ilde kullanıma sunuldu. Turkovac’ta uygulanan doz sayısı 250 bine ulaştı. Bunların yaklaşık 33 bini 1. doz, 147 bini 3. doz, 70 bini de4. doz olarak uygulandı. Bu sayının ilçelere ve aile hekimliklerine sevkiyatının tamamlanmasıyla daha da artması bekleniyor.

CİDDİ YAN ETKİLER GÖRÜLMEDİ

Aşıyı geliştiren Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Turkovac’ın muadilinden 2,5 kat daha fazla etkili olduğunu belirtti. Çalış, şunları kaydetti:

  • “Yerli aşıyı bekleyen önemli sayıda vatandaşımız vardı. Şimdi onlar 81 ilde uygulanmaya başlamasının ardından aşılarını yaptırmaya başladı. Bunun yanında hatırlatma dozlarını Turkovac olan vatandaşlarımız da bir hayli fazla. 250 bin doz uygulanıp herhangi bir yan etki de görülmedi. Bu aşının güvenli olduğunu görmeye yeter.”

Bayram Demirci
Bayram Demirci

TURKOVAC’I BEKLEDİM

  • Turkovac aşısı olan vatandaşlar da yerli aşıdan memnun. Gümüşhane’de yaşayan Bayram Demirci, aşı olmak için Turkovac’ı bekleyenlerden. Geçtiğimiz günlerde ilk doz aşısını Turkovac olarak yaptıran Demirci, önümüzdeki günlerde 2. doz Turkovac aşısı olacağını belirterek şunları söyledi: Bugüne kadar herhangi bir aşı olmayı düşünmedim, Turkovac’ı bekledim, yerli aşımıza güveniyorum. Atatürk, ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ demiş, dolayısıyla bizler hekimlerimize ve aşımıza güveniyoruz.

Resul Pezük
Resul Pezük

BÜTÜN AİLE TURKOVAC OLACAK

Turkovac aşısı çıkar çıkmaz eşi ile birlikte 3. doz hatırlatma dozlarını yaptıran Resul Pezük ise şunları söyledi: Sabırsızlıkla yerli aşımızı bekliyorduk. Eşim ile birlikte yaklaşık 2 hafta önce 3. doz hatırlatma dozumuzu Turkovac olduk, yan etkisi olmadı. Şimdi ailemizin geri kalanı da Turkovac aşısı vurulacak.

TURKOVAC 81 şehirde
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TURKOVAC 81 şehirde

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