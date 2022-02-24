Turkovac 250 bin dozu buldu

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac’a vatandaşlar ilgi gösterdi. 30 Aralık 2021’de şehir hastanelerinde uygulanmaya başlayan Turkovac, 8 Şubat’ta 81 ilde kullanıma sunuldu. Turkovac’ta uygulanan doz sayısı 250 bine ulaştı. Bunların yaklaşık 33 bini 1. doz, 147 bini 3. doz, 70 bini de4. doz olarak uygulandı. Bu sayının ilçelere ve aile hekimliklerine sevkiyatının tamamlanmasıyla daha da artması bekleniyor.

CİDDİ YAN ETKİLER GÖRÜLMEDİ

Aşıyı geliştiren Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Turkovac’ın muadilinden 2,5 kat daha fazla etkili olduğunu belirtti. Çalış, şunları kaydetti:

“Yerli aşıyı bekleyen önemli sayıda vatandaşımız vardı. Şimdi onlar 81 ilde uygulanmaya başlamasının ardından aşılarını yaptırmaya başladı. Bunun yanında hatırlatma dozlarını Turkovac olan vatandaşlarımız da bir hayli fazla. 250 bin doz uygulanıp herhangi bir yan etki de görülmedi. Bu aşının güvenli olduğunu görmeye yeter.”

Bayram Demirci

TURKOVAC’I BEKLEDİM

Turkovac aşısı olan vatandaşlar da yerli aşıdan memnun. Gümüşhane’de yaşayan Bayram Demirci, aşı olmak için Turkovac’ı bekleyenlerden. Geçtiğimiz günlerde ilk doz aşısını Turkovac olarak yaptıran Demirci, önümüzdeki günlerde 2. doz Turkovac aşısı olacağını belirterek şunları söyledi: Bugüne kadar herhangi bir aşı olmayı düşünmedim, Turkovac’ı bekledim, yerli aşımıza güveniyorum. Atatürk, ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ demiş, dolayısıyla bizler hekimlerimize ve aşımıza güveniyoruz.

Resul Pezük

BÜTÜN AİLE TURKOVAC OLACAK

Turkovac aşısı çıkar çıkmaz eşi ile birlikte 3. doz hatırlatma dozlarını yaptıran Resul Pezük ise şunları söyledi: Sabırsızlıkla yerli aşımızı bekliyorduk. Eşim ile birlikte yaklaşık 2 hafta önce 3. doz hatırlatma dozumuzu Turkovac olduk, yan etkisi olmadı. Şimdi ailemizin geri kalanı da Turkovac aşısı vurulacak.

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KORONAVİRÜS TURKOVAC 81 şehirde