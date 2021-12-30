Koronavirüs Turkovac DSÖden onay bekliyor
TÜRKİYE

Turkovac DSÖ’den onay bekliyor

Acil kullanım onayı alan ve seri üretimi başlayan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ın başvurusu için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nezdinde girişimler de başladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Erhan Akdoğan, “DSÖ’den talep edilen belgeleri de karşılayarak başvuru yapılacak. Önümüzdeki günlerde şehir hastanelerinde aşılama başlayacak” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkovac DSÖ’den onay bekliyor
TURKOVAC

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, yerli aşı Turkovac’ın başvurusu için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nezdinde gerekli girişimlerin başlatıldığını bildirdi.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen yerli inaktif aşı Turkovac, 20 aylık sürede seri üretim aşamasına geldi.

Erhan Akdoğan
Erhan Akdoğan

"DSÖ BAŞVURUSU İÇİN GİRİŞİMLERİ BAŞLATTIK"

Akdoğan DSÖ nezdinde alınacak onaya ilişkin şunları söyledi: “Öncelikle aşıları üreten ülkeler, kendi yerel otoritelerinden izin aldıktan sonra kendi ülkelerinde aşılamaya başlayabilir. Bunun bir sonraki aşaması ise DSÖ’ye başvurmak. Bu da bir süreç olduğundan dolayı, Faz 3 klinik çalışmaları esnasında acil kullanım onayı alan aşımıza yönelik ülkemizin başvurusu için gerekli girişimleri DSÖ nezdinde başlattık. DSÖ’den şu an geri dönüşler ulaşıyor, oradan talep edilen belgeleri de karşılayarak DSÖ’ye başvuru yapılacak.”

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