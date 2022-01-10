​Turkovac turizme olumlu yansıyacak

Yıllardır turizmin başkenti olarak anılmasına rağmen ülke tarımına da ciddi katkı sunan Antalya, gıda alanında önemli bir fuara hazırlanıyor. Sektörel işbirlikleri ve anlaşmaların imzalanacağı ANFAŞ Food Product - 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na; 600’ün üzerinde firma, 3 binden fazla marka ve 50 binden fazla ziyaretçi katılacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SEKTÖR FUARI

Antalya’nın geçtiğimiz yıl ağır pandemi koşullarında 3,5 milyonun altında turisti ağırladığını belirten ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “Ülkemizin pandemiye karşı verdiği etkin mücadele sayesinde bu yıl 9 milyonun üzerinde turist Antalya’ya geldi. Acil kullanım onayı alan ve seri üretimi başlayan yerli koronavirüs aşımız Turkovac’ın da büyük oranda turizm sektörüne olumlu yansımaları olacağına inanıyorum. Ev dışı tüketimin yüzde 30’nu gerçekleştiren turizmin başkenti Antalya’da Türkiye’nin en büyük konaklama, yiyecek ve içecek endüstrisi HORECA sektörünü buluşturacağız” diye konuştu.

Ali Bıdı

70’DEN FAZLA ÜLKE 3,5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Turkovac'ın farklı nedenlerle aşı yaptırmayan turizm çalışanları tarafından da tercih edilmesi bekleniyor. Bu sayede sektör güvenli turizm sezonuna daha sıkı hazırlanabilecek. Fuarın detayları hakkında da bilgi veren Bıdı, bu yıl 39 ülke ile ticareti geliştirmek ve ihracatı arttırmak için Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını belirti. Bıdı, “Bu çalışmalar sonucunda 70’den fazla ülkeden ziyaretçi katılımı ve sektöre 3.5 milyar dolar iş hacmi sağlamayı hedefliyoruz. ANFAŞ fuarları sayesinde 2022 yılı turizm sezonu öncesinde sektöre kayda değer bir ivme kazandıracağımıza ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” ifadesini kullandı.

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GÜNDEM Türk Tabipleri Birliği'ne inat TURKOVAC

HORECA buluşmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşecek ANFAŞ Hotel Equipment- 32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile ANFAŞ Food Product - 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na; 600’ün üzerinde firma, 3 binden fazla marka ve 50 binden fazla ziyaretçi katılımı bekleniyor.