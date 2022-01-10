Koronavirüs Turkovac turizme olumlu yansıyacak
TÜRKİYE

Turkovac turizme olumlu yansıyacak

Antalya, son yıllarda uluslararası boyuta taşıdığı sektörel fuarlarıyla ülke ekonomisine katkı sunuyor. Yerli aşı Turkovac’ın fuarcılık ve turizm sektörüne olumlu yansıyacağını belirten ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, “İki fuara 70’den fazla ülkeden ziyaretçiyle sektöre 3.5 milyar dolar iş hacmi sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Turkovac turizme olumlu yansıyacak
Türkiye’nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi HORECA buluşması, 18-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Antalya’da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Yıllardır turizmin başkenti olarak anılmasına rağmen ülke tarımına da ciddi katkı sunan Antalya, gıda alanında önemli bir fuara hazırlanıyor. Sektörel işbirlikleri ve anlaşmaların imzalanacağı ANFAŞ Food Product - 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na; 600’ün üzerinde firma, 3 binden fazla marka ve 50 binden fazla ziyaretçi katılacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SEKTÖR FUARI

  • Antalya’nın geçtiğimiz yıl ağır pandemi koşullarında 3,5 milyonun altında turisti ağırladığını belirten ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, “Ülkemizin pandemiye karşı verdiği etkin mücadele sayesinde bu yıl 9 milyonun üzerinde turist Antalya’ya geldi. Acil kullanım onayı alan ve seri üretimi başlayan yerli koronavirüs aşımız Turkovac’ın da büyük oranda turizm sektörüne olumlu yansımaları olacağına inanıyorum. Ev dışı tüketimin yüzde 30’nu gerçekleştiren turizmin başkenti Antalya’da Türkiye’nin en büyük konaklama, yiyecek ve içecek endüstrisi HORECA sektörünü buluşturacağız” diye konuştu.

Ali Bıdı
Ali Bıdı

70’DEN FAZLA ÜLKE 3,5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Turkovac'ın farklı nedenlerle aşı yaptırmayan turizm çalışanları tarafından da tercih edilmesi bekleniyor. Bu sayede sektör güvenli turizm sezonuna daha sıkı hazırlanabilecek. Fuarın detayları hakkında da bilgi veren Bıdı, bu yıl 39 ülke ile ticareti geliştirmek ve ihracatı arttırmak için Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını belirti. Bıdı, “Bu çalışmalar sonucunda 70’den fazla ülkeden ziyaretçi katılımı ve sektöre 3.5 milyar dolar iş hacmi sağlamayı hedefliyoruz. ANFAŞ fuarları sayesinde 2022 yılı turizm sezonu öncesinde sektöre kayda değer bir ivme kazandıracağımıza ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği'ne inat TURKOVAC
GÜNDEM
Türk Tabipleri Birliği'ne inat TURKOVAC
  • HORECA buluşmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşecek ANFAŞ Hotel Equipment- 32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile ANFAŞ Food Product - 28. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na; 600’ün üzerinde firma, 3 binden fazla marka ve 50 binden fazla ziyaretçi katılımı bekleniyor.

Turkovac ekibi Omicron’a odaklandı
KORONAVİRÜS
Turkovac ekibi Omicron’a odaklandı
Omicronda kuluçkasüresi üç gün

Omicron'da kuluçka
süresi üç gün

​Prof. Dr. İlhan vakalardaki artışı değerlendirdi.
Savaş en çok onları yaktı

Savaş en çok onları yaktı

​Bu izleri ömür boyu taşıyacaklar.
Türkiyeyi uçuracakekip 7/24 mesaide

Türkiye'yi uçuracak
ekip 7/24 mesaide

​Yeni Şafak milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girdi.
KOBİ'ler işini büyütüyor

KOBİ'ler işini büyütüyor

​Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesi reel sektörü de hareketlendirdi.
ABD'li askerler kaybetmişti

ABD'li askerler kaybetmişti

​Afgan bebek ailesine kavuştu.
Steplerde zorlu mücadele

Steplerde zorlu mücadele

​Kazakistan, konumu itibarıyla stratejik hesapların odağında.
Tehlike ikiye katlandı

Tehlike ikiye katlandı

'​Hem grip hem koronavirüs olabilirsiniz.'
Şehitlerimizi <br>yüreğimize gömdük

Şehitlerimizi
yüreğimize gömdük

​Cenaze namazını ağabeyi kıldırdı.
'Görevi ben devrettim'

'Görevi ben devrettim'

Kazakistan'daki stratejik tesisler Ruslara emanet.
Beşiktaş sonunu getiremedi

Beşiktaş sonunu getiremedi

Rize'de 4 gol atıldı 2 de kırmızı kart çıktı.
Beşiktaş'ın yeni yeteneği mest etti

Beşiktaş'ın yeni yeteneği mest etti

17 yaşındaki futbolcu, Rizespor maçında gündem haline geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.