​TURKOVAC’ın bilimsel altyapısı sağlamlaşıyor

Özverili bir şekilde kısa sürede geliştirilen ve 30 Aralık’la birlikte hatırlatma dozu biçiminde uygulamaya açılan yerli aşı TURKOVAC’ın bilimsel altyapısını güçlendirecek yeni çalışmalar başlıyor. Etkinlik ve güvenliğini pekiştirecek bilimsel çalışmalarla TURKOVAC’ın etkinliği ortaya kondukça “Aşı yok, aşı olduğu iddia edilen solüsyon var” gibi itibarsızlaştırma girişimlerinin de önüne geçilecek.

5 MERKEZDE

Bu kapsamda Koronavirüs ile mücadelede BioNTech iki doz aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşısı çalışması geçtiğimiz hafta başlamıştı. Ankara Şehir Hastanesi koordinatörlüğünde İzmir ve İstanbul’daki hastanelerle birlikte toplam 5 merkezde söz konusu çalışma yürütülüyor.

YENİ GRUPLAR

Bunun yanı sıra TURKOVAC’ın güvenliğini bilimsel olarak ortaya koyacak diğer çalışmalar da başlayacak. Bu çerçevede TURKOVAC’ın 18 yaş altına uygulanacağı pilot çalışma kapsamında öncelikle 16-18 yaş gönüllüsü aşılanacak. Daha sonra 12-16 yaş ve 5-12 yaşlarındaki gönüllülerin aşılanması planlanıyor. Hamilelere de yakın zamanda TURKOVAC aşılaması çalışması başlayacak.

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SİNOVAC’TAN KORUYUCU

İki SİNOVAC sonrası bir TURKOVAC kıyaslama çalışması yapılmıştı. Yapılan çalışmalarla TURKOVAC’ın, virüse yakalanma riskini yüzde 50 azalttığı ortaya konulmuştu.

KORONAVİRÜS TURKOVAC Sinovac’tan % 50 daha çok koruyor