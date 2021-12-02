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TÜRKİYE

Turkovac'ta sona gelindi: Acil onaydan sonra acil üretim

Acil kullanım onayı bekleyen Turkovac’ın iki tesiste seri üretimi için alt yapı tamamlandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderilen yerli Kovid aşısına Aralık ortasında vize çıkması bekleniyor. Aşılar seri üretimden sonra 14 günlük bir testten daha geçirilip piyasaya sürülecek.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Turkovacta sona gelindi: Acil onaydan sonra acil üretim
TURKOVAC

Yerli inaktif aşı Turkovac’ta sona yaklaşılıyor. Acil kullanım onayı için gün sayan Turkovac’ın üretileceği iki tesiste de altyapı hazır. Salgın sürecinde geliştirilen yerli aşı, faz çalışmalarını başarıyla geçerek acil kullanım onayı için Kasım ayı sonunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderildi.

HER AŞIYA BARKOD

Biontech ve Sinovac dikkate alındığında acil kullanım onayı için aralık ortasında vize çıkması öngörülüyor. Faz çalışmalarına paralel olarak seri üretim için altyapı çalışmaları da yürütüldü. Türkiye’de aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin incelemeleri tamamlanarak iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştı.

İKİ TESİS HAZIRDA

Bir tesiste faz çalışmaları kapsamında üretimine başlanılan Turkovac aşısı için ikinci bir tesis de seri üretilecek altyapıya ulaştı. Turkovac, şu ana kadar faz çalışmaları için belli sayıda üretilirken acil kullanım onayını takiben seri üretimi için düğmeye basılacak. Aşılardan her birinin kullanım barkodu olacak. Seri üretim sonrası alınan numuneler, analizlerinin yapılması için TİTCK laboratuvarlarına gönderilecek.

Turkovac
Turkovac

KULLANIM ÖNCESİ ANALİZ

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştirilecek. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirlik kontrolü yapılacak. Aşı burada da en az 14 günlük test sürecinden geçecek. Buradaki testten çektikten sonra da Turkovac, piyasaya verilecek.

SİNOVAC GİBİ ‘İNAKTİF’

Sinovac gibi inaktif bir aşı olan Turkovac, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirildi. Yerli aşı çalışmalarında, gönüllülere Turkovac Faz-1 Kasım 2020, Faz- 2 ise Şubat’ta başlandı. Faz-2 çalışmalarında gönüllülerin aşılanması Nisan’da tamamlandı. Faz-3 klinik çalışmaları kapsamında gönüllülere haziran ayında aşılanmaya başlayarak Kasım ayında Faz-3 çalışmaları tamamlandı.

Turkovac acil kullanım onayına hazır
KORONAVİRÜS
Turkovac acil kullanım onayına hazır

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KORONAVİRÜS
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