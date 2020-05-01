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Koronavirüs Üç günlük sokağa çıkma yasağı 2400 itibarıyla başladı
TÜRKİYE

Üç günlük sokağa çıkma yasağı 24.00 itibarıyla başladı

Üç günlük sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00 itibarıyla resmen başladı. İçişleri Bakanlığı kararınca Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta uygulanacak olan yasak, 3 Mayıs Pazar günü saat 24.00'da sona erecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sokağa çıkma yasağı 3 gün sürecek.
Sokağa çıkma yasağı 3 gün sürecek.

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması bu gece başladı.

Yasak, 3 Mayıs Pazar günü saatler 24.00'ı gösterdiğinde sona erecek.

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