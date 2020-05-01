Üç günlük sokağa çıkma yasağı 24.00 itibarıyla başladı

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması bu gece başladı.
Yasak, 3 Mayıs Pazar günü saatler 24.00'ı gösterdiğinde sona erecek.
Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması bu gece başladı.
Yasak, 3 Mayıs Pazar günü saatler 24.00'ı gösterdiğinde sona erecek.
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