Üç günlük sokağa çıkma yasağı 24.00 itibarıyla başladı Üç günlük sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00 itibarıyla resmen başladı. İçişleri Bakanlığı kararınca Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta uygulanacak olan yasak, 3 Mayıs Pazar günü saat 24.00'da sona erecek.

Haber Merkezi 01 Mayıs 2020, 00:01 Yeni Şafak