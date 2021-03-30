Üç Kovid-19 mutasyonu, Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenebilecek

Üç koronavirüs mutasyonu, Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenebilecek

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için kurulan merkezde, yurt dışından gelen ve ülke dışına çıkan yolcular tek testle hem normal hem de üç çeşit mutasyonlu virüsü taşıyıp taşımadıklarını öğrenebilecek. Esenboğa Kovid-19 Test Merkezi Dr. Medikal'in Yönetim Kurulu Başkanı Salih Durbaba, "Eskiden hastalardan aldığımız testlerin sonuçlarının laboratuvar ortamında değerlerine bakıyorduk. Değerler yüksekse gen haritasından bu İngiliz mutasyonu olabilir veya Brezilya ya da Güney Afrika mutasyonu olabilir diye değerlendiriyorduk. Şu anda bizim ürettiğimiz kit sayesinde bu iki işleme gerek kalmıyor" dedi.