Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Ucu bucağı gözükmüyor Onlarca gemi Zeytinburnu açıklarında salgının bitmesini bekliyor
TÜRKİYE

Ucu bucağı gözükmüyor: Onlarca gemi Zeytinburnu açıklarında salgının bitmesini bekliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle birlikte ülkeler arası karşılıklı ticaretin azalmasıyla yük bulamayan gemiler, İstanbul Zeytinburnu açıklarına demirledi. Salgının geçmesini bekleyen gemilerdeki personelin ihtiyaçları ise acentelere ait küçük teknelerle yapılıyor.

Haber Merkezi DHA
Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi demirledi.
Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi demirledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin aldığı önlemler ve azalan ticaret yüzünden Zeytinburnu açıklarına demirleyen gemilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Gemilerde zorunlu olarak bulunması gereken personelin ihtiyaçları ise bağlı oldukları acentelere ait küçük teknelerle sağlanıyor.

Bakımları aksamıyor

Acente tekneleri gün boyu gemiler arasında mekik dokuyor. Gemilerin demirli oldukları sürelerde bakımlarının yapıldığı, ambarlarının havalandırıldığı öğrenildi. Zeytinburnu sahiline demirleyen onlarca gemi havadan fotoğraflandı.

Abone Ol Google News
Karalar kendini yalanladı

Karalar kendini yalanladı

Vali ile yaptığı konuşmayı aktardı gerçek ortaya çıktı
Röntgenin ifadesini verecek

Röntgenin ifadesini verecek

Başkanına Altun'un evini çektiren Kaftancıoğlu savcılığa çağrıldı.
İlk izin çıktı

İlk izin çıktı

​Kabe'de az sayıda kişiyle ibadet izni.
Koronavirüsten<br> daha tehlikeli

Koronavirüsten
daha tehlikeli

​Prof. Ceyhan: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebiliriz.
İkili hanelere gelmesini bekliyoruz

İkili hanelere gelmesini bekliyoruz

3 kırılma yaşandıktan sonra vaka sayıları düşecek.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Tazminatsız<br>kovulabilirsiniz

Tazminatsız
kovulabilirsiniz

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren karar.

BİM'den 12 milyon TL

BİM'den 12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Zekeriya <br>gözlerini açtı

Zekeriya
gözlerini açtı

​Fransa'da fişi çekilecekken Türkiye'ye getirilmişti...
Pandemiye inat<br>gezi ihalesi

Pandemiye inat
gezi ihalesi

​CHP'li belediyenin 332 bin 500 km'lik gezisine kim gidecek?
CHP kanalında<br>İsveç lobiciliği!

CHP kanalında
İsveç lobiciliği!

Fahrettin Koca yalanları Batman'dan döndü!
Rahatlığın bu kadarına da pes

Rahatlığın bu kadarına da pes

Uyarıları dinlemeyen vatandaş: İnşallah hep böyle kalabalık olur.
İndirim ve<br>para iadesi hakkı

İndirim ve
para iadesi hakkı

​Okula gitmeyen milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor.
ABD'ye de<br>yardım ediyoruz

ABD'ye de
yardım ediyoruz

​Kargo uçağı tonlarca maske, tulum ve dezenfektanla yüklendi.
Küme düşmeyi <br>kaldırdılar

Küme düşmeyi
kaldırdılar

​Salgın nedeniyle radikal bir karar alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.