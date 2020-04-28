Ucu bucağı gözükmüyor: Onlarca gemi Zeytinburnu açıklarında salgının bitmesini bekliyor

Hayat

Kastamonu’da 16 mahalle bakkalını tek tek gezen gizemli hayırsever, vatandaşların veresiye borçlarını hesaplattırarak tüm borcu kapattı. Borçlarını ödemek için mahalle bakkalına gelen vatandaşlar ise borçlarının ödendiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Gizemli hayırsever, Ramazan ayında yaklaşık 80 bin liralık veresiye borcunu ödemiş oldu.