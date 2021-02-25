Koronavirüs Üçüncü dalga bölgesel
TÜRKİYE

Üçüncü dalga bölgesel​

Üçüncü dalga bölgesel

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Karadeniz’deki vaka artışının “mutasyon virüsle” bağlantılı olduğunu söyledi: Sayıların artması 3. dalganın habercisi olabilir, 3. dalga artık bölgesel diyebiliriz. Avrupa ülkelerinde de bölge bölge çıkıyor. Önümüzdeki 2-3 hafta Karadeniz’de tedbirlere uyulması gerekecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz
Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, koronavirüs haritasında artan vakaları değerlendirdi. Haritada kırmızı yerlerin çoğaldığına dikkat çeken Prof. Hasöksüz, “Karadeniz Bölgesi’nde Samsun’dan Trabzon’a olan kısımda o illerdeki günlük vaka sayısının gerçekten yüksek olması bu bulaşıcılığı çok yüksek olan mutasyona ait olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyorum” dedi. Prof. Hasöksüz, Karadeniz’de gerek iş gerekse ailesel ilişkilerde yoğun davranışların rakamların yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca'dan ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği iddiasına yanıt: Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca'dan ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği iddiasına yanıt: Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok

3. DALGANIN HABERCİSİ

  • Her ilin kendi özelliğine bağlı olarak hıfzıssıhha kurullarının bazı önlemleri artıracağını veya azaltacağını dile getiren Prof. Hasöksüz, “Günlük vakalara göre belirlenecek. Kasım ayında 30 bin rakamlarını gördük, Ocak ayında 5 bin rakamlarına düştük. Şimdi bunu 5 bin rakamlarının aşağısına çekemedik, bu rakamlar 9 bin oldu. Bu günlük rakamlar, günlük test yapılma oranlarına bakıldığı zaman düne kadar 6,8 idi test sayısına bağlı vakanın oranı, dün artık 7,32’e çıktı. Bu rakamların artması 3. dalganın habercisi olabilir” dedi.

Prof. Dr. İsmail Hanta: Kovid-19'u atlatanların yüzde 20'si yeniden hastaneye başvuruyor
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. İsmail Hanta: Kovid-19'u atlatanların yüzde 20'si yeniden hastaneye başvuruyor

TÜM AİLE HASTALANIYOR

Çok kısa sürede çok ciddi tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Hasöksüz, şöyle konuştu: “3. dalga artık bölgesel olarak söyleyebiliriz. Avrupa ülkelerinde de bölge bölge çıkıyor. Bu varyantın hızlı bulaşıcılık özelliği ile yayılımının bir ay gibi bir süre içerisinde çevredeki illere veya diğer bölgelere rahatlıkla yayıldığını Avrupa’da gördük. Günlük vaka sayısının 10’un altında olan çok başarılı şehirlerimiz var. Güneydoğu şehirlerimizde kısıtlılıkların daha erken kalkacağını, vatandaşların başarılı şekilde kurallara uyduklarından dolayı bu rakamları aşağıya çekmişler. İl hıfzıssıhha kurulları bunları değerlendirecektir. Önümüzdeki 2-3 hafta Karadeniz’de tedbirlere uyulması gerekecek. Aile içerisinde daha önce bir iki kişinin hastalanması ile görünen vakalar şimdilerde hızlı bulaşıcılık özelliği ile ailenin tamamının hastalandığını görüyoruz. Bu tedbirlerde aile içerisinde alınması, kalabalık ortamlara gidince çift maske takılması gerekiyor. Tedbirler sayesinde ciddi takip edilirse 7-9 gün içinde etkinliğini gösterecek, alınan tedbirlerin sonuçları mutlaka görülecek” diye konuştu.

Karadeniz alarm veriyor
KORONAVİRÜS
Karadeniz alarm veriyor

Tedbirler yayılımı önler

  • Avrupa’da günlük vakaların, Türkiye’nin 2-3 kat olduğunu söyleyen Prof. Hasöksüz, “Tedbirlerle ancak yayılım o kadar baskılanmış. Özellikle Karadeniz’deki tedbirlere vatandaşlar uyarsa, o bölgeyi rahatlıkla kurtarabiliriz. Yayılımının diğer şehirlere bölgelere engelleriz” dedi.
Abone Ol Google News
Hangi ilçeler alarm veriyor?

Hangi ilçeler alarm veriyor?

​İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi.
Valilik uyardı

Valilik uyardı

​Sakarya'da karantina sayısı açıklandı.
Fezlekeye Evet diyeceğiz

Fezlekeye
'Evet' diyeceğiz

​İYİ Parti'den CHP'yi zora sokacak karar.
'Esed İdlib'e saldıracak'

'Esed İdlib'e saldıracak'

​Rejim yanlısı gazeteci, Türkiye'yi hedef gösterdi.
AK Parti'de <br>sürpriz isimler

AK Parti'de
sürpriz isimler

İstanbul yeni il yönetimi belli oldu.
Bu da mı tesadüf!

Bu da mı tesadüf!

​HDP'li Demirtaş'ın PKK'lı kardeşinin kitabı İBB'ye ait kitapçıdan satışa çıktı.
10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.
Yıl sonuna <br>kadar uzatıldı

Yıl sonuna
kadar uzatıldı

​Bakan Zümrüt Selçuk, haberi duyurdu.

Fiyat düşüşü için tarih verdiler

Fiyat düşüşü için tarih verdiler

​İkinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı.
Verilmeyecek hiçbir<br>hesabımız yok

Verilmeyecek hiçbir
hesabımız yok

Ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği iddiasına cevap verdi.
Sayılar tedirgin edici

Sayılar tedirgin edici

Vaka sayılarındaki son durum açıklandı.
Salı günü açıklanacak

Salı günü açıklanacak

​Erdoğan, tüm kesimlerin beklediği haberi verdi.
'Çay sohbetleri' yasaklandı

'Çay sohbetleri' yasaklandı

​En çok vaka görülen ilde kritik eşik aşılınca karar alındı.
'İstanbul'u yeniden kazanacağız'

'İstanbul'u yeniden kazanacağız'

​AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilk konuşmasında söz verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.