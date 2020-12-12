Vaka yoğunluğuna ‘PANO’lu takip

Sağlık Bakanlığı Mekansal İş Zekası Platformu standartları çerçevesinde hazırladığı Sağlık Pano uygulamasını yöneticilerin hizmetine sundu. Uygulama ile canlı haritalar üzerinde vaka yoğunluğu,

filyasyon durumu, süre ve mesafe bilgileri anlık takip ediliyor. Salgının kontrol altına alınması için vatandaşlara yönelik bilgi ve iletişim uygulamaları, tüm sağlık personeline, tüm sağlık tesislerine, malzeme ve ilaç lojistiğine ait detaylı raporlar, analizler, tahminler, nüfus hareketlilikleri, vaka dağılımları da söz konusu pano üzerinde sunuluyor.

39 UYGULAMA TEK ÇATIDA

Yine Halk Sağlığı Yönetim Sistemi de (HSYS) pandemi döneminde temel veri kaynağı haline getirildi. HSYS vaka takip veri tabanı sayesinde Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı günden itibaren vakalar için filyasyon çalışmaları kayıtları ile salgın yayılım haritası çıkartıldı. 39 farklı uygulamanın tek çatı altında toplanmasıyla tasarruf sağlandı. HSYS’nin 200 binden fazla aktif kullanıcısı var.

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e-NABIZ KOLAYLIK SAĞLADI

Vatandaşların tüm sağlık kayıtlarına mobil cihazlarından 7/24 erişebilmelerini sağlayan e-Nabız da giderek büyüyor. Bugün itibariyle 27,3 milyon vatandaş, e-Nabız kullanıcısı. Uygulama özellikle pandemide hem hekimler hem de vatandaşlar için büyük kolaylık sağladı. Hekimler, hastalarının geçmiş hastalıklarına erişerek ek hastalıklarını görebiliyor, test sonuçları öğreniliyor. Kronik hastalık raporları e-Nabız’a otomatik yükleniyor. E-Nabız’a SGK geri ödeme sistemi karşılıklı veri doğrulama entegrasyonu yapılarak geçen yıl yüzde 11 tasarruf sağlandı.

İLAÇ LOJİSTİĞİ RAPORLANIYOR

Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) ile de Kovid-19 pandemisi sebebiyle, salgının kontrol altına alınması için vatandaşlara yönelik bilgi ve iletişim uygulamaları, tüm sağlık personeline, tüm sağlık tesislerine, malzeme ve ilaç lojistiğine ait detaylı raporlar, analizler, tahminler, nüfus hareketlilikleri, vaka dağılımları gibi çok sayıda rapor üretildi.