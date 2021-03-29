Koronavirüs Vakaların arttığı Adanada korkutan görüntüler
TÜRKİYE

Vakaların arttığı Adana’da korkutan görüntüler

Vakaların arttığı Adana’da korkutan görüntüler

Koronavirüs vaka sayılarının arttığı ve camilerden tekrardan ‘maske-mesafe ve hijyen’ anonslarının yükseldiği Adana’da gelin alma merasimindeki tedbirsizlik ve kalabalık caddeler pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Vakaların arttığı Adana’da korkutan görüntüler
Gelin alma merasimi

Kontrollü normalleşmeye girilmesiyle birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da vaka sayıları artmaya başladı ve kent yüksek riskli iller arasına girdi. Kentteki camilerden ise maske, mesafe ve hijyene uyulması konusunda anonslar yapılmaya başlandı.

Son 24 saatte 29 bin 58 kişinin virüse yakalanıp toplamda 31 bin 76 kişinin vefat ettiği salgına rağmen Adana’da bazı vatandaşlar hala maske ve mesafe kurallarına uymuyor. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde gelin alma merasimi sırasında davul ve zurna eşliğinde yapılan eğlence pes dedirtti. Öte yandan, bazı caddelerde ise vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Adana'daki kalabalık caddeler
Adana'daki kalabalık caddeler

Fatih'te ekipler hem içeride hem dışarıda denetim yaptı
FOTOĞRAF 11
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çok sayıda kontrol noktasında haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.
Title
Fatih Vatan Caddesi'nde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi.
Title
Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Fatih'te ekipler hem içeride hem dışarıda denetim yaptı
Fatih'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.


Abone Ol Google News
Şifa diye satılıyor: Hasta ediyor

'Şifa' diye satılıyor: Hasta ediyor

Dikkat! Bu yağlar gerçek sızma zeytinyağı değil.
Osmanlıya ait en eski eser

Osmanlı'ya ait en eski eser

​"Bizim için bu kılıç çok önem arz etmektedir"
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisanda başlıyor

​Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor.

​Mısır medyası geminin normal rotasına döndüğünü yazdı.

Kar Kaplanları'nın zorlu mücadelesi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle yoğunluk yüzde 56 oldu.

​Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması.
'Dijital Totalitarizm'

'Dijital Totalitarizm'

Hesabı kapatılan Maduro'dan Facebook'a tepki.
Aşı pasaportu üzerinde çalışıyoruz

Aşı pasaportu üzerinde çalışıyoruz

​ABD Başkanı Joe Biden temmuz ayını işaret etmişti.
Korona<br>tedbirlerini uygulayın

Korona
tedbirlerini uygulayın

​Almanya Başbakanı Merkel'den eyalet başbakanlarına çağrı.
Göz açtırmıyorlar

Göz açtırmıyorlar

​Fatih'te ekipler hem içeride hem dışarıda denetim yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.