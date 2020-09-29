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Koronavirüs Virüsü yenen doktor plazma bağışçısı oldu
TÜRKİYE

Virüsü yenen doktor plazma bağışçısı oldu

Kovid-19’u yenenler diğer hastalara çare olabilmek için plazma bağışında bulunuyor. Bağışçılardan biri de Trabzon’da görev yapan Dr. Nihal Tüfek. Yakalandığı koronavirüsü yenen Tüfek, plazma bağışında bulundu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Virüse yakalanıp hastalık ve hastane periyotları yaşayan sağlık çalışanlardan Dr. Nihal Tüfek de plazma bağışında bulundu.
Virüse yakalanıp hastalık ve hastane periyotları yaşayan sağlık çalışanlardan Dr. Nihal Tüfek de plazma bağışında bulundu.

Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılay’ın yürütücülüğünde koronavirüse karşı başlatılan immün plazma tedavisi devam ediyor. Kovid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay tarafından toplanan plazmalar kritik durumda olan hastalarda kullanılıyor.

İLK GÜN KARAR VERDİ

Virüse yakalanıp hastalık ve hastane periyotları yaşayan sağlık çalışanlardan Dr. Nihal Tüfek de plazma bağışında bulundu. Tüfek, verdiği plazmanın uygulanacağı hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diledi. Filyasyon ekibinde yer aldığı süreçte virüs bulaştığını söyleyen Dr. Tüfek, “Sağlık çalışanı olduğumuz için en riskli gruptayız. O kadar dikkat etmemize rağmen, görev başında pozitif oldum. Pozitif olduğumda herhangi bir septomum yoktu. Şikayetim olmamasına rağmen yarının ne olacağınızı bilinmediği için de hastanede tedavi edildim. Hastalıkla savaşıyorduk. Hastaneye yattığım ilk gün çalışan arkadaşlarımıza ‘plazma bağışçısı’ olacağımı söyledim” dedi.

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1,5 SAATİNİZİ ALIYOR

Yoğun bakımlarda tedavi gören hastaları gördükleri için ve sağlıkçı duyarlılığı ile bağışçı olduğunu dile getiren Dr. Tüfek, “Çünkü çok zor durumda olan veya bu zor süreci atlatamayıp, hayatını kaybeden insanlar var. Onları gördüğümüz için maksimum 1,5-2 saatimizi alarak bağışçı olduğumuz bir olay. Bağışın herhangi bir zararı yok, oluşturduğu bir problem yok. Verdiğiniz plazma 1-3 hastada kullanılıyor. En az bir kişinin hayatına dokunabileceksiniz” diye konuştu.

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