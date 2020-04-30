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Koronavirüs Yasağa rağmen 275 km yürüdüler İstanbula gitme hayali Bursada polise takıldı
TÜRKİYE

Yasağa rağmen 275 km yürüdüler: İstanbul’a gitme hayali Bursa’da polise takıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların yasaklandığı şehirlerarası seyahate rağmen Balıkesir’den Bursa üzerine gelerek İstanbul’a gitmek isteyen 8 Pakistanlı, kontrol noktasından yürüyerek geçmeye çalışınca özel harekat ekiplerine yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Pakistanlı grup işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi’ne götürüldü.
Pakistanlı grup işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi’ne götürüldü.

Kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapan ve Avrupa’ya kaçmak için Çanakkale’ye giden 8 Pakistanlı burada polis ekiplerine yakalandı. 14 günlük karantina sürecinin ardından serbest kalan ve İstanbul’a gitmek için harekete geçen 8 Pakistanlı akılalmadık bir yola başvurdu.

Otobüs bulamayınca yürümeye başladılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinin giriş ve çıkışlarının yasak olması nedeniyle araç bulamayan Pakistanlılar, Çanakkale’den İstanbul’a gitmek için yürümeye başladı. İlk olarak Balıkesir’e geçen gençler burada birkaç gün kaldıktan sonra İstanbul’a gitmek için Bursa’ya doğru yürümeye başladı. 2 günlük yolculuğun ardından Bursa şehir merkezine yaklaşan Pakistanlılar, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde kurulan uygulama noktasına takıldı.

  • Araç trafiğinin çok fazla olduğu ve şehir merkezine giriş yapan araçların tek tek kontrol edildiği uygulama noktasındaki polis ekipleri, yürüyerek gelen Pakistanlıları görünce şaşırdı. Grubun Çanakkale’den İstanbul’a yürüyerek gitmeye çalıştıklarını öğrenince, 8 kaçağı gözaltına aldı. 8 Pakistanlı işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi’ne götürüldü.
Kaçakların Çanakkale’den Bursa’ya gelmek için günlerdir 275 kilometrelik yolu yürüdüğü buradan da 153 kilometre yürüyerek İstanbul’a gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.


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