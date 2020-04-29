Yasağa uymadı çatıda polis drone'una yakalanınca şoke oldu

Koronavirüs önlemi olarak uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaş 'can sıkıntısını' bahane ederek akıllara zarar yollara başvuruyor. Özellikle İstanbul'da bazı kişilerin bina çatısına çıkarak hayatlarını riske atıyor. Bu tarz durumlara karşı polis ekipleri drone ile denetim yapıyor.
Canını hiçe saydı
Sultanbeyli'de haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında çatıya çıkan bir kişi, canını hiçe saydı. Bir süre sonra polis drone'unu görünce şaşkına döndü.
- Drone ile uyarılan şahıs çatıdan inmek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.