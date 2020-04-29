Yasağa uymadı çatıda polis drone'una yakalanınca şoke oldu

Gözyaşları içinde yardım isteyen Türk vatandaşı bu sefer sevinçten ağladı

Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı tüm dünyada uçuşların durdurulması üzerine Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşı Seda Yavaş, yurda döndü. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yavaş, sevinç gözyaşları içerisinde Türk yetkililere teşekkür etti. İzmir'in Buca ilçesine geldiğini belirten Yavaş, ''Bizi buraya getiren Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk Hava Yolları ailesine, tanıdığım tanımadığım bütün Türk vatandaşlarına, arkadaşlarıma, dostlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sefer sevinçten ağlıyorum. Türkiye topraklarında olduğuma hala inanamıyorum'' dedi.