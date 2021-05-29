Koronavirüs Yaz daha rahat geçer
TÜRKİYE

Yaz daha rahat geçer

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Kemal Memişoğlu, kademeli normalleşme devam ederken, bu süreçte şehirdeki vakaların çok azaldığını söyledi. Memişoğlu, ‘’Haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini, aşılama yaparsak da bu sene salgında yüksek vaka sayılarının olmayacağına inanıyorum’’ dedi. Memişoğlu, aşıya talepte artış olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaz daha rahat geçer
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nin açılışında kentteki vaka ve aşı oranındaki son durumu değerlendirdi. Kovid-19 ile ilgili başarılı bir süreç geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Memişoğlu, “Toplumun uyumu, sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle şu anda vaka sayılarımız çok azaldı. Devam etmesi için herkesin farkındalığını koruyarak uyumlu olması gerekiyor. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini, aşılama yaparsak da bu sene salgında büyük vaka sayılarının olmayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kemal Memişoğlu
Kemal Memişoğlu

AŞIYA TALEP ARTTI

Salgının azaldığını ama bitmediğini vurgulayan Memişoğlu, “Bitmesi için de aşıyı, sosyal mesafeyi ve farkındalığı devam ettirmeliyiz. İstanbul’da vaka sayılarımız çok azaldı. Böyle devam edeceğiz, hastanelerimizde de sorun yok, normal işleyişlerini sürdürmeye devam ediyorlar” dedi. Aşılama bittikten sonra daha rahat edileceğine dikkat çeken Memişoğlu, “1 Haziran’dan sonrası için her türlü hazırlığımız var. Aşıyla ilgili de hazırlığımızı yaptık. İnsanları aşı olmaları için bekliyoruz. Aşıya olan talep de arttı. İnşallah aşılandıktan sonra daha da rahat edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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