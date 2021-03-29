​Yeni tedbirler belli olacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve artan vaka sayıları olacak. Vaka sayıları ile çok yüksek riskli kategorideki kırmızı illerin sayısının hızlı yükselişinin nedenleri kabine toplantısında masaya yatırılacak. Yine vaka sayılarındaki bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına nasıl yansıdığı da değerlendirilecek.

KORONAVİRÜS HES hileleri hepimizi riske atıyor

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

25 Mart’taki Bilim Kurulu toplantısının sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanelerin son durumu, illere göre vaka sayıları ve aşılama ile ilgili son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Yine eğitim-öğretim takviminin de konuşulacağı toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ise okullardaki son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendireceği kaydediliyor.

KORONAVİRÜS Beş ülkede vakalar patladı: Mutasyon çocukları vurdu

Bugün güncellenecek koronavirüs risk haritasına göre, mevcut tedbirler gözden geçirilecek ve yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Kabinede alınan kararlar da daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.