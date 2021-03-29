Koronavirüs Yeni tedbirler belli olacak
TÜRKİYE

​Yeni tedbirler belli olacak

Yeni tedbirler belli olacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve artan vaka sayıları olacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Yeni tedbirler belli olacak
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve artan vaka sayıları olacak. Vaka sayıları ile çok yüksek riskli kategorideki kırmızı illerin sayısının hızlı yükselişinin nedenleri kabine toplantısında masaya yatırılacak. Yine vaka sayılarındaki bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına nasıl yansıdığı da değerlendirilecek.

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  • 25 Mart’taki Bilim Kurulu toplantısının sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanelerin son durumu, illere göre vaka sayıları ve aşılama ile ilgili son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Yine eğitim-öğretim takviminin de konuşulacağı toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ise okullardaki son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendireceği kaydediliyor.

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Bugün güncellenecek koronavirüs risk haritasına göre, mevcut tedbirler gözden geçirilecek ve yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Kabinede alınan kararlar da daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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