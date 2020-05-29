Koronavirüs Yeni Zelandada aktif vaka sayısı bire düştü
DÜNYA

Yeni Zelanda’da aktif vaka sayısı bire düştü

Yeni Zelanda’da son bir hafta içerisinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası görülmezken, bugün itibariyle aktif vaka sayısı bire düştü. Yeni Zelanda’da şu ana kadar bin 504 Covid-19 vakası tespit edilirken, 22 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: &quot;Korona virüse karşı savaşı kazandık&quot; dedi.
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Korona virüse karşı savaşı kazandık" dedi.


Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik yürütülen mücadele ile dikkat çeken Yeni Zelanda, alınan stratejik önlemler sayesinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı tarafından internet üzerinden yapılan açıklamada, ülkede aktif korona virüs vakasının bire düştüğü bildirildi. Tedavi gören kişinin 50-59 yaş grubu aralığında ve Auckland kentinde yaşayan bir vatandaş olduğu belirtildi.

  • İyileşen hastaların, hastalık teşhisi konulduktan sonra en az 10 günlük karantina sürecini geçirmesi ve son 48 saat içerisinde korona virüs semptomu göstermemesi bekleniyor. Söz konusu önlemler Sağlık Bakanlığı tarafından normalleşme sürecinin büyük bir başarısı olarak gösteriliyor.


Reuters
Önlemler hafifledi.

Önlemler hafifletiliyor

Ülkede korona virüse karşı alınan önlemler bugün bir kademe daha gevşetildi. Geçtiğimiz 13 Mayıs’ta kısıtlamaları azaltıp alarm seviyesini 3. seviyeden 2.seviyeye düşüren Yeni Zelanda hükümeti, bugün itibariyle sosyal toplantılara getirilen 10 kişi sınırlandırılmasını 100 kişiye çıkarttı. Böylelikle sosyal etkinlikler, düğünler, dini törenler ve cenazeler 100 kişi sınırlandırılmasıyla gerçekleştirilebilecek.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ekonomi Bakanı Grant Robertson, normale dönüş sürecini değerlendirdi. Bakan Robertson, Yeni Zelanda’nın korona virüse karşı inanılmaz derecede iyi bir savaş yürüttüğünü belirtirken yaşanan gelişmelerin ülkenin ekonomisini hızla canlandıracağının altını çizdi.

  • Hükümetin korona virüse karşı aldığı mevcut önlemleri azaltma konusunda esnek ancak dikkatli olduğunu belirten Bakan Robertson, 22 Haziran’dan önce alarm seviyesinin ikinci seviyeden birinci seviyeye inebileceğinin sinyalini verdi.
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