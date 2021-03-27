Koronavirüs Yerli aşı için 11 yeni merkez
TÜRKİYE

​Yerli aşı için 11 yeni merkez daha

Yerli aşı için 11 yeni merkez

Türkiye’de yürütülen 17 ayrı aşı çalışması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Külliye’de düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9’dan 20’ye çıkarılması kararlaştırıldı. Ayrıca koordinasyon toplantısının en geç ayda bir yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yerli aşı için 11 yeni merkez daha
Fuat Oktay

Dünyanın dört bir yanında koronavirüse ve mutasyonlarına karşı etkili aşılarla ilgili arayış devam ederken, Türkiye’de 17 aşı çalışması yürütülüyor. Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile diğer yetkili ve paydaşlar katıldı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9’dan 20’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

DANIŞMAN ATANACAK

Geliştirilmesi devam eden aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamaların ve hazırlıkların yapılacağının altı çizilen açıklamada, yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantılarının en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağı belirtildi. Açıklamada, aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsamasının sağlanacağı belirtilerek, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun titizlikle takip edileceği kaydedildi. Ayrıca faz-3 aşamaları için devam eden uluslararası iş birliği çalışmalarının sonuçlandırılması, insan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu ile çalışma takviminin belirlenip, süreçlerin yakından takip edilmesi ve TÜSEB tarafından bir sorumlu danışman atanması için karar alındı.

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