Koronavirüs Yerli aşıda Kırım Kongo tecrübesi
TÜRKİYE

​Yerli aşıda Kırım Kongo tecrübesi

Yerli aşıda Kırım Kongo tecrübesi

Erciyes Üniversitesi, yerli aşı adayının Faz-2 çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak. “Baharda aşımıza kavuşacağız” müjdesini veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kovid aşısındaki bu başarılarının ‘Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı’ndaki tecrübelerine borçlu olduklarını söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Erciyes Üniversitesi koronavirüse karşı “Erucov-Vac” adlı yerli aşı adayının Faz-2 çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, fiziki alt yapı, hoca ve araştırma görevlisinde çok iyi olduklarını söyleyerek, “Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı aşısını da çalışıyoruz. Aykut Özdarendeli hoca, Kırım Kongo Kanamalı aşının faz çalışmasını yapmıştı. Aşıda çok tecrübeli olduğu için pandemi Türkiye’ye ilk geldiğinde çalışmalara başladık. Tecrübesinden dolayı gerekli malzemeleri önceden sipariş verdi” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış

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İKİ MERKEZDE ÇALIŞMA

Çalış,”Faz 1’de güvenlik testi çok iyi geçti. Faz -2 çalışmasından sonra biz aşıyı Sağlık Bakanlığı’na teslim edeceğiz. Faz-3 çalışmasını Sağlık Bakanlığı yapacak. Ne kadar doz aşı üretileceğine devlet karar verecek” dedi. Prof. Çalış, “Tecrübe dışında başka bir avantajımız daha vardı. Faz çalışmalarının yapılacağı birkaç merkezden biri Erciyes Üniversitesi olması önemliydi. Bizim şimdi iki ayrı merkezimiz çalışıyor. Birincisi kreatif aşamayı tamamladı. İkincisi de İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi faz çalışmalarının yapıldığı merkez. Ekiplerimiz sokağa çıkma yasağı olduğunda bile özel izinle çalıştılar” diye konuştu. Faz- 2 gönüllülerine ilişkin, şu anda faza girmeden önceki çalışmaların devam ettiğini dile getiren Prof. Çalış, “Dolumu yapılıp gelecek, güvenlik testleri devam ediyor. Sonuçlar gelince de Faz-2’ye geçeceğiz. Her şey yolunda giderse bahar aylarında aşımıza kavuşacağız” şeklinde konuştu.

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