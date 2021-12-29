Koronavirüs Yoğun bakımda son mektup
TÜRKİYE

Yoğun bakımda son mektup

Koronavirüs yoğun bakım servisinde yaşadıklarını anlatan Emel Geldi, “Yoğun bakımda bilinci açık bir hastamız sürekli ailesine mektup yazıyordu. Vefat ettiği gün mektubu yazamadı. Ailesi babalarının vefat ettiğini anlamıştı” dedi.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
​Yoğun bakımda son mektup ​
Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli hemşireler salgın döneminde yaşadıklarını anlattı.

Türkiye’de çıkan ilk vakaya müdahale eden Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli hemşireler, vatandaşları eksik aşılarını tamamlamaya davet etti. Yoğun bakım servisinde yaşadıklarını anlatan Emel Geldi, “Yoğun bakımda bilinci açık bir hastamız sürekli ailesine mektup yazıyordu. Vefat ettiği gün mektubu yazamadı. Ailesi babalarının vefat ettiğini anlamıştı” dedi.

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İki yıldır pandemi servisinde görev yapan hemşire Ayşe Baran ise bir anısını “Geride bıraktığımız sene içerisinde bir hasta yakını evde Kovid olmuş. Kendisinin ise burada durumu ağırdı. Son görüşmelerini kendi telefonum ile görüntülü bir şekilde gerçekleştirdim. Görüşmenin akşamında hastanın ölümü gerçekleşti” diye anlattı. Hemşirelerden Teşekkür Avcı da maskenin önemini koronavirüse yakalandığında öğrendiğini vurguladı.

Koronavirüsten ölen doktora gözyaşlarıyla veda: Hemşirenin ağıdı yürekleri dağladı
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Adana'da yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan ve dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan için bugün görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
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Törene Varan'ın ailesi, yakınları, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve mesai arkadaşları katıldı.
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Törende konuşan Halil Nacar, Dr. Varan'ı 35 yıldır tanıdığını ve büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
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Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinünkar da mesai arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.
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Halil İbrahim Varan'ın eşi Rukiye Varan, oğlu Efe ve kızı Zeynep Varan ise törende ayakta durmakta zorlanırken, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü.
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Kur'an okunması ve helallik istenmesinin ardından Rukiye Varan, eşinin tabutunun bulunduğu cenaze aracına sarılarak ağladı.
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Halil İbrahim Varan'ın mesai arkadaşı olan hemşire Pembe Erçel de cenaze aracına sarılarak, \"Böyle bir doktor dünyaya gelemez. Kendisine 'Dinlen' derdim, dinlemezdi.
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Mola ver’ derdim ama hastalara bakmaktan dinlenmezdi. Hastaları için kendini feda etti\" dedi.
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Halil İbrahim Varan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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Koronavirüsten ölen doktora gözyaşlarıyla veda: Hemşirenin ağıdı yürekleri dağladı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65) için hastane önünde tören düzenlendi. Varan'ın cenaze aracına sarılan eşi ve çocukları, ayakta durmakta güçlük çekerken, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü.

Kızının cenazesinde 'Bekle kızım ben de geliyorum' demişti: Bir yıl sonra koronvirüse yenildi
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Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki çocuk annesi Meral hemşire, koronavirüs nedeniyle 1 ay tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık 2020 günü hayatını kaybetti. Meral hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.
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Törende kızının tabutunun başında, \"Bekle beni kızım, ben de geliyorum\" diyen baba Burhan Taş, yaklaşık 1 yıl sonra 14 Kasım'da koronavirüse yakalandı.
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Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede kızıyla aynı kaderi yaşayıp hayatını kaybetti.
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'KIZINA KAVUŞTU, İNŞALLAH MUTLUDURLAR'<br><br>Burhan Taş'ın cenazesi yarın ikindi vakti kılınacak namaz sonrası ilçede toprağa verilecek.
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Babasının ölüm haberiyle yıkıldıklarını söyleyen Avukat Mustafa Taş, \"Babam kızına kavuştu, inşallah orada mutludurlar\" dedi.
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Kızının cenazesinde 'Bekle kızım ben de geliyorum' demişti: Bir yıl sonra koronvirüse yenildi
Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden hemşire Meral Arbağ'ın (42) cenazesinde, "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyen babası Burhan Taş (68) yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


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