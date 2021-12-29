​Yoğun bakımda son mektup ​

Koronavirüs yoğun bakım servisinde yaşadıklarını anlatan Emel Geldi, “Yoğun bakımda bilinci açık bir hastamız sürekli ailesine mektup yazıyordu. Vefat ettiği gün mektubu yazamadı. Ailesi babalarının vefat ettiğini anlamıştı” dedi.
Türkiye’de çıkan ilk vakaya müdahale eden Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli hemşireler, vatandaşları eksik aşılarını tamamlamaya davet etti. Yoğun bakım servisinde yaşadıklarını anlatan Emel Geldi, “Yoğun bakımda bilinci açık bir hastamız sürekli ailesine mektup yazıyordu. Vefat ettiği gün mektubu yazamadı. Ailesi babalarının vefat ettiğini anlamıştı” dedi.
KÖTÜ HABER VERMEK İSTEMİYORUZ
İki yıldır pandemi servisinde görev yapan hemşire Ayşe Baran ise bir anısını “Geride bıraktığımız sene içerisinde bir hasta yakını evde Kovid olmuş. Kendisinin ise burada durumu ağırdı. Son görüşmelerini kendi telefonum ile görüntülü bir şekilde gerçekleştirdim. Görüşmenin akşamında hastanın ölümü gerçekleşti” diye anlattı. Hemşirelerden Teşekkür Avcı da maskenin önemini koronavirüse yakalandığında öğrendiğini vurguladı.