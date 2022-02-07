Yoğun bakımın yüzde 91’i aşısız: Hamilelerin yüzde 100'ü

Omicron varyantı ile birlikte koronavirüs vakalarındaki artış, yoğun bakım merkezlerine yansıdı. Aşının önemi yoğun bakım yatış oranlarında bir kez daha ortaya çıktı. 2021 yılında Ankara, İzmir ve Muğla başta olmak üzere sekiz yoğun bakım merkezinde yatan 45 yaş altı 673 hastanın yüzde 91’nin aşısız olduğu ortaya çıktı.

BAZI HASTANELERDE DOLULUK %100

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof.Dr. Cenk Kıraklı, “Türkiye genelinde yoğun bakım yatak sayısı boş gözüküyor. Fakat pandemi hastaneleri Kovid hasta yükünü çeken hastanelerde doluluk yüzde 100’e ulaştı. Yaptığım araştırmaya göre, yoğun bakımda yatan 45 yaş altı 673 hastanın yüzde 91,3’ünü aşısızlar, yüzde 4,8’i çift doz Biontech, yüzde 2,9’unu çift doz Sinovac ve yüzde 1’ini ise üç doz Sinovac yaptıranlar oluşturuyor. Bu çok üzücü bir manzara, çünkü genç hastalar bu yüzden ölebiliyor. Yakın arkadaşım 39 yaşında aşısını yaptırmadığı için hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

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YOĞUN BAKIMDAKİ HAMİLELER AŞISIZ

Kıraklı, hamilelerin yoğun bakım istatistiklerine ilişkin çarpıcı bir bilgi paylaştı: “Yaşlılarda aşı yaptırdıkları halde yoğun bakımda yatanların kronik rahatsızlığı olabiliyor. Bu bağlamda bakıldığında 45 yaş üzerinde yatan hastaların yüzde 55’ini aşısızlar, yüzde 4,7’sini çift doz Biontech, yüzde 25’ini çift doz Sinovac, yüzde 11’ini ise üç doz Sinovac ve geri kalanını ise dört aşılılar oluşturuyor. Yoğun bakımda yatan hamilelerin ise yüzde 100’ü aşısız. Kimisi çocuğunu kaybetti kimisi çocuğunu doğurduktan sonra vefat etti. Çocuklar annesiz kaldı.”

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