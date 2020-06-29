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Koronavirüs Yüksek sesle konuşulan yerlerde koronavirüs riski artıyor
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Yüksek sesle konuşulan yerlerde koronavirüs riski artıyor

Bilim insanları koronavirüse yakalanmamak için enfekte yüzeylere dokunmaktan daha çok başka kişilerle yakın temastan kaçınılması ve bağırılarak konuşulan ya da şarkı söylenen yerlerden uzak durulması tavsiyesinde bulunuyor.

Haber Merkezi Diğer
Uzmanlar nefes yoluyla bulaşabilecek virüse karşı uyarıyor.
Uzmanlar nefes yoluyla bulaşabilecek virüse karşı uyarıyor.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, havalandırmanın yetersiz olduğu yerler özellikle tehlike arz ediyor.

Yeni ortaya çıkan bulguların, normalleşme sürecinde halk sağlığını korumaya yönelik stratejilerde işletmeler ve hükümetlere yardımcı olabileceği ifade edilen haberde "Bunlar, pleksiglas bölmeler kullanılması, mağazalar ve diğer mekanlarda maske takılması, iyi havalandırma sistemlerinin kullanılmasını ve pencerelerin mümkün olduğunca açık tutulmasını da içeriyor" deniyor.

Nefes alırken çıkan parçacıklar tehlike

Yapılan araştırmalara göre virüsün bulaşmasındaki önemli bir faktör, konuşurken ve nefes alırken çıkan parçacıkların hava akımıyla yayılması ve yakınınızdaki insanlara hastalık bulaştırma potansiyeli.

WSJ haberinde "Sağlık kurumları, şimdiye kadar Covid-19'un bulaşmasındaki ana faktörün virüsün solunması olduğunu söylüyor. Hastalıklı bir kişiden yayılan parçacıkların ağız, burun ve göze girmesi virüs bulaştırabilir. Ama bu parçacıklar oldukça hızlı bir şekilde yere ya da başka yüzeylere düşüyor" deniyor.

Diğer bir faktör de maruz kalma süresinin uzun olması. ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi (CDC), bunu 15 dakika ya da daha uzun süre bir kişiyle iki metreden az bir mesafede korumasız temasın riskli olduğu uyarısında bulunuyor.

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