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Koronavirüs Yunanistan 4 Mayıs itibariyle Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor
DÜNYA

​Yunanistan 4 Mayıs itibariyle Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

Yunanistan 4 Mayıs itibariyle Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının bulunduğu Yunanistan’da 4 Mayıs itibariyle önlemlerin gevşetileceği duyurulurken küçük işletmelerin yeniden açılacağı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Foto / Arşiv
Foto / Arşiv

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bugün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin yeni koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede normalleşme sürecine girdiğini açıkladı. Normale dönüş kapsamında ülkede 23 Mart’ta yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağı 4 Mayıs’ta sona eriyor.

Vatandaşlar serbest şekilde kısıtlama olmadan dışarı çıkabilecek. Küçük işletmelerin 4 Mayısta yeniden açılacağı duyurulurken söz konusu işletmeler arasında elektronik cihaz satan dükkanlar, kitapçılar ve kuaförler olduğu belirtildi. Ülke genelinde 11 Mayıs’ta ise diğer satış mağazalarının açılacağı bildirildi.

Eğitime verilen ara 11 Mayıs’ta kademeli olarak sona eriyor

Yunanistan’da liselerin son sınıflarının 11 Mayıs’ta yeniden eğitime başlayacağı belirtilirken lisedeki diğer kademelerin ve ortaokul öğrencilerinin 18 Mayıs’ta okula döneceği aktarıldı. İlkokul ve kreşlerin ise vaka sayılarında önemli bir artış yaşanmadığı takdirde 1 Haziran’da açılacağı ifade edildi.

Restoran, kafeteryalar ve otellerin de 1 Haziran’da açılacağı duyuruldu. Başbakan Miçotakis, tüm kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu olduğunu açıklayarak yaz ayı boyunca konser ve spor faaliyetlerinin gerçekleşemeyeceğini belirtti.

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