Koronavirüs Yunanistan 5 Nisanda gevşiyor
DÜNYA

Yunanistan 5 Nisan'da gevşiyor

Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamaların 5 Nisan'dan itibaren gevşetileceği bildirildi. Ülkede, 19 Mart'tan itibaren kuaför, estetik merkezleri, arkeolojik alanlar ve parklar açılmış, amatör balıkçılık için uygulanan yasak da kaldırılmıştı.

Haber Merkezi AA
Yunanistan 5 Nisanda gevşiyor
Arşiv

Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, kapalı olan perakende mağazaların, 5 Nisan'dan itibaren internetten randevu şartıyla kapılarını müşterilerine açacağını belirtti.

Alışveriş yapmak isteyenlere, kısa mesajla bildirim yapmak koşuluyla 3 saat süreyle dışarı çıkma izini verileceğini aktaran Hardalias, pilot program çerçevesinde 3 Nisan'dan itibaren ilçeler arası seyahatlerin de serbest bırakılacağını dile getirdi.

Hardalias, açık alanlarda 3 kişiden fazla olmayacak şekilde veya bir aileyle sınırlı şekilde spor faaliyetlerine de izin verileceğini ifade ederek, alışveriş merkezlerinin açılıp açılmayacağına gelecek hafta karar verileceğini kaydetti.

Ülkede, 19 Mart'tan itibaren kuaför, estetik merkezleri, arkeolojik alanlar ve parklar açılmış, amatör balıkçılık için uygulanan yasak da kaldırılmıştı.

Kasım 2020'den bu yana genel karantina uyguluyordu

Yunanistan'da vaka sayısı dün 4 bin 340 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Kasım 2020'den bu yana genel karantinanın uygulandığı ülkede, salgının başından bu yana 263 bin 689 vaka kaydedildi, 8 bin 93 kişi hayatını kaybetti.

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