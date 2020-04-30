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Koronavirüs Yurt dışından getirilen yolcular Kocaelide öğrenci yurduna yerleştirildi
TÜRKİYE

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Kuveyt'ten uçakla İstanbul'a getirilen 250 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy ile Canfeda Hatun öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Haber Merkezi AA
Vatandaşlar karantinaya alındı.
Vatandaşlar karantinaya alındı.

Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na getirilen yolcular, buradan otobüslerle Kocaeli'ye nakledildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 250 yolcu, polis eşliğinde otobüslerle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İzmit ilçesindeki Ali Fuat Cebesoy ile Canfeda Hatun öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

DHA
Vatandaşlar Kocaeli'de karantinaya alındı.

Yurdun çevresinde güvenlik önlemi alındı

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurtların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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