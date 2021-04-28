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Koronavirüs Yüzde 84 aşıya ikna oldu
TÜRKİYE

​Yüzde 84 aşıya ikna oldu​

Yüzde 84 aşıya ikna oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma ile birlikte vaka sayılarını bayram sonrasına kadar 10 binin altına düşürmek istediklerini kaydetti. Koca aşılama ile ilgili de şu bilgileri verdi: Aşılamada ikna oranı yüzde 84’lere çıktı. Ama biz bunu 90 ve üstüne çıkarmak istiyoruz.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Yüzde 84 aşıya ikna oldu​
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma dönemi tedbirlerinin açıklandığı kabine toplantısı öncesi bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Koca, kısıtlamaların vakalara etkisi ve aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

HEDEF %90 ÜSTÜ

Vatandaşları aşı olmaya ikna etmek için oluşturulan ‘aşı ikna timleri’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Koca, aşılamada ikna oranının yüzde 84’lere çıktığını söyledi. İkna çalışmalarının devam ettiğini aktaran Koca, “Vatandaşlar aşının yan etkilerinden korkuyor. Bu yüzden aşı olmak istemiyor. Ancak biz aşının koruyuculuğunu anlattığımızda ikna oluyor. Giderek artıyor. Ama biz bunu 90 ve üstüne çıkarmak istiyoruz” dedi.

Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

BAYRAM SONRASI 10 BİN ALTI

Koca, tam kapanma süreci ile birlikte bayram sonrası için vaka sayılarının 10 binin altına düşmesinin hedeflendiğini belirtti. Vakaların düşmesinde kısıtlamanın daha belirgin olduğuna dikkat çeken Koca, “Teması azalttığınızda bulaşı önlüyorsunuz. Aşının etkisi henüz başlamadı. Aşının oranı toplumda henüz daha düşük. Aşılama 65 yaş üstünden, 40-65 yaşa kaydı. Hastanedeki yaş ortalaması da düştü. Önümüzdeki dönemde kısıtlamayla birlikte aşıyı sürdürmemiz gerekiyor” diye konuştu.

AVUKATLAR DA AŞILANACAK

Muhtarların bu hafta itibariyle aşılanmaya başlayacağını dile getiren Koca, avukatların da aşılanmaya başlayacağını bildirdi. Koca, “Avukatlara da başlayacağız. Yaş itibariyle öncelik vereceğiz. Şimdi listeleri alıyoruz. Özellikle yaşı aşağı indireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kovid-19 aşı sırası geldiği halde yaptırmayanlar için kurulan ‘aşı ikna timleri’nin başarıları dünya basınında manşet oldu. İngiliz The Guardian gazetesi ‘ikna timleri’ni manşetine taşıdı. İlçelerde başlanan bu uygulamanın yakaladığı başarı sonrası ülke geneline yayıldığının altının çizildiği haberde ekiplerin önce sohbet etmek için evlere gittiği belirtildi. Haberde bu ziyaretlerde vatandaşların ikna edilmesi için muhtarların da evler gittiği ve ikna timlerinin sonuç almasından kısa bir sonra bu kişilerin aşılandığı bilgisine de yer verildi. Haberde Dr. Hülya Doğan Tiryaki‘nin “Aradığımız her iki kişiden biri bu görüşmeden sonra aşı yaptırmaya karar veriyor” ifadeleri yer aldı.

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