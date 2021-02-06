Koronavirüs'e Karşı Profesyonel Ev Temizliği Hizmeti Almak Riski Düşürüyor!

Gerek iş hayatımız gerek yaşam alanımız ya da sosyalleşmemiz açısından büyük farklılıklara imza atmıştır. Ancak bir durum daha vardır ki koronavirüsün değiştirmiş olduğu en önemli etmen o da insanların temizlik anlayışıdır. Öncedenbir kere yıkanan eller ya da ıslak mendil ile geçiştirilen durumlar yerini dezenfektan kullanımı, maske kullanımı, eldiven kullanımı ya da bol su sabun kullanımına itmiştir. Temizlik anlayışında daha steril bir hayata merhaba dedirmeyi başarmıştır.

Koronavirüs aynı şekilde kişisel temizlik konusunda farklı bir bakış açısı kazandırdığı gibi, ev ve iş yeri temizliğinde de farklı bir bakış açısı sunmuştur. Koronavirüs ev temizliği hususunda detayı ve kapsamlı bir temizlik söz konusu olmaktadır. Sizler de Antalya temizlik şirketi ile çalışmalarınız doğrultusunda bu hizmeti talep edebilirsiniz. Koronavirüs’ e karşı profesyonel ev temizliği hizmeti alın. Bu hizmeti alırken de daha önceden bildiğiniz tüm yüzeysel temizlikleri unutun. Çünkü korona virüs gerçeği ev temizliği hususunda sizlere farklı bir hizmet sunar.

Burada yüzeysel ev temizliği yoktur. Derinlemesine temizlik vardır. Temizlik yapılırken sterilizasyon da önemlidir. Ayrıca sıcak ve dezenfektan buharları ile birlikte yapılan temizlikler neticesinde virüslerin yok edilmesi kesin ve kökten olmaktadır. Bu gibi etmenler başta olmak üzere sizlere yönelik detaylı bir hizmet de tam manası ile birlikte sunulmuş olacaktır. Dolayısı ile sizler de korona virüsün etkilerinden anında kurtulabilirsiniz.

Virüsler ne yazık ki kolay kolay yok olamayan mikroorganizmalardır. Bunun yanında, insanlar aracılığı ile de hızlı bir şekilde birbirine yayılmaktadır. İş yerlerinde ya da evlerdeki misafirlerde birbirine yayılımı kısa süreli olmaktadır. Yok edilmesi için de doğru ve etkili şekilde sterilizasyon işlemi yapılması uygun bir hal alacaktır. Sizler de korona virüs için en temel hali ile ve en kapsamlı hizmet niteliğinde bir yok edici formül arıyor iseniz o halde Antalya temizlik şirketi temizlik anlayışından anında yararlanmalısınız. Bunun için yapılması gereken en önemli adımların başında detaylı temizlik gelmektedir. Sürekli yaşam alanımız olan evimizi temizleyebilir ve profesyonel bir ev temizliği şirketinden destek alabiliriz.

Koronavirüse Karşı Ev Temizliği Nasıl Yapılır?

Koronavirüse karşı ev temizliği hizmeti iki farklı şekilde yapılır. Birincisi dezenfektan ile temizleme ikincisi ise detaylı ve profesyonel bir ev temizliği hizmeti almaktır. Sizler de koronavirüse karşı profesyonel temizlik şirketi arıyorsanız “Marina Temizlik” tavsiye edebiliriz. Dezenfektan yardımı ile yapılan temizlik en makbul olan ve hızlı sürede var olan mikropları öldüren bir temizliktir. Bu temizlik işlemi ile birlikte öncelikli olarak özel koruyucu kıyafetler ile birlikte dezenfektan ekibi sizlere gelir.

Yaşam alanlarınızı hiçbir ayrıntı kalmadan dezenfekte eder. Bunun için yapılması gereken ilk adım yerler, duvarlar varsa evcil hayvanın yatağı, koltuklar, kanepe, dolap içi gibi kıyafet üzerinde oluşabilecek ve kapalı ortamda yayılabilecek virüslerin yok edilmesi bu hususta sağlanır. Bu dezenfektan yardımı ile yapılan sterilize çalışmalarını oluşturmaktadır. Bir diğeri ise detaylı temizliktir. Bunu yaparken de profesyonel temizlik ekibi yaşam alanlarınıza gelir. Yerler süpürülür. Silinir. Duvar silinir, mutfak tezgâh ve beyaz eşya üzerleri silinir. Eğer sizler ekstra talep ederseniz, mutfak dolap içleri de silinir. Bunun yanında perde ya da yıkanmaya müsait olan koltuk minderleri kılıfı sandalye minderi kılıfı gibi ürünler 60 derece yıkanarak virüslerin ölmesi sağlanır.

Temizlik esnasında virüslerin yok edilmesine yardımcı olacak dezenfektan ürünleri, çamaşır suyu ya da cif kullanımı başta olmak üzere tüm temizlik malzemelerinden bol miktarda yararlanmaktadır. Bu temizlik anlayışında birçok amaç bulunur. Müşteri memnuniyeti, eşyalara zarar vermemek ve korona virüsü yok etmektir.

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