KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih tarihlerini paylaştı

KPSS-2023/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme takvimi belli oldu. KPSS-2023/1 tercihleri, ÖSYM takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki, KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman, hangi tarihler arasında gerçekleştirilecek?

TERCİH TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.

KPSS ATAMA 1. YERLEŞTİRME BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kılavuz yayınlandıktan sonra tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.







