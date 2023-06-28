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KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih tarihlerini paylaştı

KPSS-2023/1 tercih tarihi merak ediliyor. Adaylar, yayınlanacak kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihlerini şekillendirecek. Ayrıca tercih kılavuzuyla beraber kadroların dağılımları, branş ve kontenjanları da belli olacak. Peki KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar...

13:58 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KPSS tercihleri

KPSS tercihleri

KPSS-2023/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme takvimi belli oldu. KPSS-2023/1 tercihleri, ÖSYM takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki, KPSS-2023/1 tercihleri ne zaman, hangi tarihler arasında gerçekleştirilecek?

TERCİH TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.

KPSS ATAMA 1. YERLEŞTİRME BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kılavuz yayınlandıktan sonra tercih işlemleri belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek.



#kpss
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