‘2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusu ÖSYM tarafından 29-30 Temmuz tarihleri arasında 3. oturumlu gerçekleştirilecek sınav öncesinde merak ediliyor. KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu 29-30 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak. KPSS Alan Bilgisi sınavına kamuda memur olmak isteyen binlerce aday katılım sağlayacak. Her oturumda 120 soru ve 150 dakika verilirken işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak 3. oturumda adaylara 160 dakika verilecek. Bu kapsamda şimdiden KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu. Peki, KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ÖSYM ile 2023 Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı.