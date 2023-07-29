ÖSYM AİS KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı
KPSS Alan Bilgisi sınavı 28-29 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirildi. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik gibi alanlarda 120 sorulu KPSS Alan Bilgisi sınavları adaylara uygulandı. Binlerce adayın katılım sağladı 3. oturum sınav sonrası KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte sorunun cevabı.
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda KPSS Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının sınavdan birkaç saat sonra veya bir gün sonra erişime açılması bekleniyor.
ÖSYM KPSS 2023 sınavına ilişkin soruları ve cevapları erişime açtığında haberimizde yer verilecektir.
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.
KPSS Lisans sınavı sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ KONULARI NELER?
> KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
> KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)
> KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)
Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur.
KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki sınavlara ve açıklanma tarihlerine bakıldığında sonuçların erken açıklanma ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.