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KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı - ÖSYM AİS

2023 KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları, ÖSYM tarafından 29-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 3. oturumlu KPSS Alan Bilgisi sınavı sonrasında araştırılıyor. Yaklaşık 180 bin adayın katılım sağladığı KPSS Alan bilgisi sınavının ilk oturumu Cumartesi, son oturumu ise Pazar günü gerçekleştirildi. Bu kapsamda sınava giren ve memur olmak isteyen binlerce aday ‘KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır?’ sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar.

11:00 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
ÖSYM AİS KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı

ÖSYM AİS KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı

KPSS Alan Bilgisi sınavı 28-29 Temmuz Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirildi. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik gibi alanlarda 120 sorulu KPSS Alan Bilgisi sınavları adaylara uygulandı. Binlerce adayın katılım sağladı 3. oturum sınav sonrası KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte sorunun cevabı.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?

2023 KPSS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından
'da olacak. KPSS soruları ve cevapları ile adaylar KPSS sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda KPSS Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının sınavdan birkaç saat sonra veya bir gün sonra erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM KPSS 2023 sınavına ilişkin soruları ve cevapları erişime açtığında haberimizde yer verilecektir.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Lisans sınavı sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ KONULARI NELER?

> KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

> KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)

> KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)

Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınavlara ve açıklanma tarihlerine bakıldığında sonuçların erken açıklanma ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.


KPSS Alan Bilgisi sınav sonucu ne zaman açıklanacak, hangi gün?
KPSS Alan Bilgisi sınav sonucu ne zaman açıklanacak, hangi gün?

‘2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusu ÖSYM tarafından 29-30 Temmuz tarihleri arasında 3. oturumlu gerçekleştirilecek sınav öncesinde merak ediliyor. KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu 29-30 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak. KPSS Alan Bilgisi sınavına kamuda memur olmak isteyen binlerce aday katılım sağlayacak. Her oturumda 120 soru ve 150 dakika verilirken işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak 3. oturumda adaylara 160 dakika verilecek. Bu kapsamda şimdiden KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu. Peki, KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ÖSYM ile 2023 Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı.



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#KPSS
39 dakika önce
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