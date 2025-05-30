KPSS SINAV BAŞVURU TARİHİ: KPSS sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 KPSS başvuru süreci yaklaşıyor. Sadece lisans düzeyinde gerçekleştirilecek bu yılki sınav öncesinde gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak başvuru tarihlerine çevrildi. KPSS başvuru takvimiyle birlikte sınav hazırlıklarında sona gelen adaylar için kritik süreç de resmen başlamış olacak.
ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), 2025 yılında yalnızca lisans mezunlarına yönelik olarak uygulanacak. Memur adaylarının gözü kulağı, başvuru sürecinin başlayacağı tarihte. Sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte binlerce aday için başvuru maratonu da resmen başlayacak.
2025 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde ösym.gov.tr'den alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınıyor olacak. Sonuçlar ise 10 Ekim'de adaylarla paylaşılacak.
Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM'de duyuruluyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar iki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak