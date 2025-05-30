KPSS SINAV BAŞVURU TARİHİ: KPSS sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), 2025 yılında yalnızca lisans mezunlarına yönelik olarak uygulanacak. Memur adaylarının gözü kulağı, başvuru sürecinin başlayacağı tarihte. Sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte binlerce aday için başvuru maratonu da resmen başlayacak.

KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar iki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak