KPSS Tercihleri Nasıl Yapılır? Tercih Yaparkan Nelere Dikat Edilmeli?

KPSS Atama Puanları Nereden Takip Edilebilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans, önlisans ve ortaöğretim olmak üzere kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır. KPSS hazırlık sürecindeki adaylar çoğunlukla bölümlere göre KPSS atama puanları kaçla kapattığı, KPSS’de hangi oturumlara girmesi gerektiği, kaç net yapması gerektiği, hangi mesleklerin maaşlarının ne kadar olduğu, hangi kurumların daha avantajlı olduğunu bilmemektedir.

Üniversite okuyan veya üniversiteden yeni mezun bir çok KPSS adayı, doğru biçimde hazırlık yapmadığı, doğru kaynakları kullanmadığı veya hatalı tercihler yaptığı için mutlu olmadıkları meslekleri icra etmektedir. Kamuda iyi bir kariyer için hazırlık ve tercih sürecini iyi yönetmek gerekmektedir. Hangi sene sınava hazırlanması gerektiğini bilmek adayların ilk bilmesi gereken husustur. KPSS çift yıl ve tek yıl puanları aynı değeri taşımamaktadır. KPSS atama puanları da dahil olmak üzere bu gibi bilgiler için hepsinibilio.com’u takip etmenizi öneririz.

KPSS Tercihleri Nasıl Yapılır?

Kişisel anlamdan hedefleriniz ve tercihleriniz sonunda eğer özel sektörde değil de kamuda çalışmayı seçmiş ve yeterli puanı almışsanız tercih süreci başlamaktadır. KPSS tercihleri nasıl yapılır sıklıkla merak edilen bir husustur.

ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden nitelik kodları incelenerek KPSS tercihleri yapılmaktadır. Nitelik kodları dikkate alınmadan tercih yapıldığı takdirde adaylar şartlarını sağlmadıkları kadrolara yerleşip evrak teslimi sürecinde atamaları yapılamayacağı için 1 yıl boyunca kamu kurumunda memur olarak başlayamayacaktır.

Nitelik kodları haricinde adayların bilmesi gereken bir diğer husus mutlaka şehir tercihlerinin doğru yapılmasıdır. İstemediğiniz bir şehir varsa mutlaka tercih listenizden çıkarmanızı öneririz. Ayrıca herhangi bir şehir tercihi içermeyen 41. tercihi açmanız durumunda ilk atama yerinizde zorunlu görev olması durumunda yıllarca kalmanız gerektiğini unutmamalısınız.

KPSS Çift Yıl ve Tek Yıl Farkı Nedir?

Tek yıllarda yapılan sınav yalnızca KPSS A alımları yapılmakta olup çift yıllarda yapılan KPSS lisans, KPSS önlisans, KPSS ortaöğretim sınavlarıyla B grubu alımları yapılmaktadır. Aynı zamanda KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavları 2021 gibi tek yıllarda yapılmamaktadır.

Merkezi atamalar tamamıyla KPSS çift yıl puanıyla yapılmakta olup, Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan KPSS tercih kılavuzu tercihlerle konuyla ilgili genel kuralları çizmektedir. Adaylar puanlarını bir sonraki sınava kadar kullanabilmekte olup bu süre içerisinde kullanamadıkları takdirde puanları yanmaktadır.

Ancak bölümlere göre KPSS atama puanları, ÖSYM tarafından ayrıştırılmış biçimde yayınlanmamaktadır. Bu nedenle konuyla ilgili olarak www.hepsinibilio.com/ adresini takip etmenizi öneririz. Ayrıca yalnızca atama puanları doğru biçimde tercih yapmak için yeterli olmayacaktır. Her bir meslek ne kadar maaş alır, ne iş yapar, yükselme olanakları nelerdir, özlük hakları neler tamamı hepsinibilio tarafından yayınlanmaktadır. Örneğin KPSS avukat atama puanları içersinde meslek tanıtımı, üniversite bölüm tanıtımı ve maaş bilgisi yer almaktadır. Dolayısıyla yalnızca bölümünüzün atama puanını değil aynı zamanda iş imkanları, kazanç miktarı, çalışma şartları hakkında da bilgi alabilirsiniz.

KPSS ile Mülakatsız Atanmak Mümkün mü?

Yalnızca KPSS’den iyi puan alarak herhangi bir mülakata girmeden atanmak mümkün mü yoksa mülakatsız memur alımı yapan kurum yok mu çoğunlukla sorulmaktadır. Merkezi atama ile herhangi bir ilana başvuru yapmaksızın direkt KPSS puanı ile ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden tercih yaparak atanmak mümkündür.

Mülakat ile alım yapan kurumlara girmenin daha zor olacağını düşünen adaylar için KPSS atama puanları daha fazla önem arz etmektedir. Herhangi bir başka aşama olmadan atanmak adaylara cazip gelmektedir. Ancak mülakatlı memur alımı yapan kurumlara da girmek sanıldığı gibi imkansız değildir. Bu tür kurumlar için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekebilmektedir. Bazı kurumlarda ise yalnızca mülakat dahi yeterli olmayıp KPSS puanı ile başvuru, kurum yazılı sınavı ve başarılı olanlar arasında mülakat yapılması da bir diğer personel alım yöntemidir.

En Fazla Memur Alımı Yapan Kamu Kurumları Hangileri?

Kurumlar verdiği hizmetin büyüklüğüne ve hizmet için gerekli personel sayısına göre memur alımı yapmaktadır. KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar arasında her yıl personel istatistikleri incelendiğinde önemli sayısal farklar olduğu anlaşılmaktadır.

En fazla memur alımı yapan kamu kurumu Milli Eğitim Bakanlığı olup öğretmen alımı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı ise en fazla memur alımı yapan ikinci kamu kurumu olarak görülmektedir. Adalet Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, çok sayıda memur alımı yapan kamu kurumlarıdır. Kamu kurumlarının tamamı merkezi atama ile alım yapmadığı için sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir kaynaktan başvuru tarihleri ve başvuru evrakları hakkında detaylı bilgi alabilmek mümkün değildir.

Aynı dönemde memur alımı yapan kurumlar arasında maaşları ve şartları daha iyi olan kurum hangisi sizin için son derece hayati bir bilgidir. Bütün bu bilgileri doğru biçimde temin edebilmek için hepsinibilio.com doğru bir adrestir. Eğitimci ve öğrencilerden oluşan kadrosu ile düzenli biçimde üniversite bölüm seçimi, meslek seçimi, eğitim ve kariyer alanarında hizmet sunmaktadır. Yalnızca KPSS değil Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında da doğru bilgileri hepsinibilio üzerinden öğrenmenizi öneririz.