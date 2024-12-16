Orta Vadeli Program’da yer alan düzenlemede son aşamaya gelindi. Yeni yılla beraber bankalar, kredi kartı limitlerini müşterilerin maaşlarına orantılı hale getirecek. Yeni yılla birlikte bankaların kredi kartı limitlerini düşüreceği iddia edildi. Peki, Kredi kartlarında limitler düşürülecek mi? İşte konuya ilişkin BDDK tarafından yapılan açıklama...
Yeni yılla birlikte kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeye göre kart limitleri, yurttaşların aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olacak.
Kredi kartları düzenlemesi ne zaman?
Yeni yılla birlikte kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeye göre kart limitleri, yurttaşların aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olacak.
Kredi kartlarında limitler düşürülecek mi?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynakları, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin söz konusu olmadığını, gelirin 4 katına katına göre ayarlanmasına yönelik uygulamanın devam ettiğini bildirdi.
Bankacılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bankalar limitleri düşürme konusunda yeni bir çalışma yapmıyor.
Bankacılık kanununa göre mevcut durumda da gelirin 2 ve 4 katı arasında limit açılabiliyor.
Yeni yılla birlikte maaş bilgileri bankaların kullanımına açılacak ve limitler beyan edilen değil gerçek gelir üzerinden belirlenebilecek.