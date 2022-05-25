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Kremalı mantar çorbası tarifi: Kremalı mantar çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Oldukça zor görünse de yapımı oldukça kolay olan "kremalı mantar çorbası" tarifini sizler için hazırladık. Kremalı mantar çorbasını hazırlarken sıcak su yerine sıcak tavuk veya et suyu kullanabilirsiniz. İşte, kremalı mantar çorbası tarifi, kremalı mantar çorbasının püf noktası, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kremalı mantar çorbası tarifi: Kremalı mantar çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır?

Kremalı mantar çorbası tarifinin basit yapımı ile hem lezzetli hem besleyici tadıyla yemeye doyamayacaksınız. Peki, kremalı mantar çorbası nasıl yapılır? İşte, muhteşem kremalı mantar çorbası tarifi.

KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -1 paket krema
  • -400 gram mantar
  • -3,5 su bardağı su
  • -1 adet soğan
  • -1 tepeleme yemek kaşığı un
  • -3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • -1 yemek kaşığı tereyağı
  • -1 çay kaşığı tuz
  • -1 çay kaşığı karabiber

Servisi için:

  • -4 dal doğranmış maydanoz

KREMALI MANTAR ÇORBASI YAPILIŞI

  • 1. Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin.
  • 2. Sıvıyağ ve tereyağını bir tencereye koyup soğanı kavurun.
  • 3. Daha sonra mantarları ilave edip suyunu çekene kadar kavurun.
  • 4. Daha sonra unu ekleyin ve birkaç dakika kavurun.
  • 5. Ardından kremayı ekleyin ve orta ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin.
  • 6. 3,5 su bardağı sıcak su ekleyin ve altını kısıp 10 dakika daha kaynatın.
  • 7. Ocaktan almadan önce tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra çorbanız servise hazır olacaktır.
  • 8. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
  • *Afiyet olsun.

KREMALI MANTAR ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Kremalı mantar çorbası tarifini hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

KREMALI MANTAR ÇORBASI KALORİSİ

Kremalı mantar çorbasının kalori değeri 213/kcal'dir.

KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Unu, kısık ateşte ve sürekli karıştırarak kavurmaya özen gösterin. Aksi takdirde yanıp rengi değişecektir.

KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Çorba yapımında sıcak içme suyu yerine sıcak tavuk ya da et suyu kullanabilirsiniz.

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