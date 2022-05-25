Kremalı mantar çorbası tarifi: Kremalı mantar çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı Oldukça zor görünse de yapımı oldukça kolay olan "kremalı mantar çorbası" tarifini sizler için hazırladık. Kremalı mantar çorbasını hazırlarken sıcak su yerine sıcak tavuk veya et suyu kullanabilirsiniz. İşte, kremalı mantar çorbası tarifi, kremalı mantar çorbasının püf noktası, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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