TRT 1'in sevilen dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" yeni sezonla izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. TRT 1 ekranlarında her hafta Pazartesi akşamı yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. bölümü ile sezon finali vermişti. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman başlıyor? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte konuya dair ayrıntılar...
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi yeni sezon tarihi belli oldu. TRT 1 ekranında her Pazartesi akşamı ekrana gelen Selahaddin Eyyubi'nin 29. bölüm fragmanının yayınlandı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezonu ne zaman başlıyor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman başlıyor?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla beraber dizinin yayın tarihi de belli oldu. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yeni sezon ilk bölümü 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de başlıyor.
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCU VE KARAKTERLERİ
Uğur Güneş (Selahaddin Eyyubi)
Dilin Döğer (Süreyya)
Mehmet Ali Nuroğlu (Nureddin Zengi)
Kaan Çakır (Nusreddin)
Hakan Vanlı (Emir Reyhani)
Ali Erşan Duru (Turanşah)
Erdinç Gülener (Ömer Mella)
Ekin Türkmen (Melike)
Tuvana Türkay (Viktoria)
Murat Han (Gabriel)
Buse Varol (Zümrüt)
Seda Yıldız (Necmeddin Eyyub)
Zeynep Kumral (Fatma)
Ece Özdikici (Berra)
Sezgin Erdemir (Şirkuh)
Doğan Bayraktar (Ahmed)
Özgür Cem Tuğluk (Pars)
Yıldırım Gücük (Mansur)
Kaan Uluca (Baldvin)
Sezgin Uzunbekiroğlu (Esma)
Baran Andıç (Ali)
Alou Traore (İbrahim)
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulan bir film platosunda çekiliyor.