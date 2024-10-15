Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi yeni sezon tarihi belli oldu. TRT 1 ekranında her Pazartesi akşamı ekrana gelen Selahaddin Eyyubi'nin 29. bölüm fragmanının yayınlandı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezonu ne zaman başlıyor, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?