Kudüs nerede, nüfusu kaç: Kudüs'ün tarihi ve önemi

Kudüs’ün önemi tarihinden, coğrafi konumundan ve birçok dinin beşiği olmasından kaynaklanmaktadır. Şehrin bugünkü nüfusu yaklaşık olarak 1 milyon 200 bindir. Kudüs, eski ve yeni olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur. Eski Kudüs bölgesi Unesco tarafından 1981 yılında iki ayrı listeye alınmıştır. Bu listeler Unesco Dünya Mirasları ve Tehlike Altında Olan Dünya Mirasları listesi şeklindedir.



Kudüs’ün Tarihi ve Önemi

Kudüs’ün tarihi oldukça eskiye dayanır. Hatta bölgedeki en eski yerleşimin 4. Milenyumda olduğu iddia edilmektedir. Üç büyük din açısından önemli olması, tarihi boyunca çok fazla saldırıya ve işgallere maruz kalmasına neden olmuştur. Dünyadaki birçok din ve etnik köken için önem taşıyan Kudüs, tam olarak 2 kez tamamen yok edilmiştir. Dünya üzerinde tarihi boyunca 23 işgal, 52 saldırı ve 44 kez ele geçirilip yeniden kurtarılmayı yaşayan tek kenttir.

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Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kudüs, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferleri sırasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. 400 yıl devam eden Osmanlı hakimiyeti 1917 yılında son bulmuştur. I. Dünya Savaşı sürecinde İngilizlerin himayesi altında yaşamaya başlamıştır. 1948 ve 1967 yılları arasında Birleşmiş Milletlerin önerisiyle bölünmüş ve tekrar birleşmiştir. Bugün ise İsrail ve Filistin’in arasındaki en büyük sorun olarak yer almaktadır.

Kudüs’ün Coğrafi Konumu

Kudüs, Akdeniz iklimi etkisi altında coğrafi yaşantısını sürdürür. Kudüs’ün coğrafi konumu tüm etrafının kuru nehir yataklarıyla çevrilmesine neden olmuştur. Uzun yıllar önce bulunan gür ormanları savaş ve işgallere dayanamamıştır. Tarihi boyunca yaşadığı en büyük coğrafi problem su temin edilmesidir. Bu durum çevresindeki bütün su birikintilerin kuru olmasından kaynaklanmaktadır. Kudüs’ün önemi talihsiz coğrafi koşullarıyla hiçbir değer kaybetmemiştir.

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Doğu ve batı olmak üzere iki yakadan oluşan Kudüs, bugün hala Filistin ve İsrail arasında tartışmalara neden olmaktadır. Coğrafi konum olarak İsrail topraklarında bulunan Kudüs’ü İsrail başkenti olarak ilan etmiştir. Ancak bu karar Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamıştır. Öte yandan Filistin, Doğu Kudüs’ü başkenti olarak ilan etmiştir. Dünya üzerinde bu karar bazı ülkelerce tanınmış ve Birleşmiş Milletler Doğu Kudüs üzerinde Filistin’in hakkı olduğunu kayda geçmiştir.

Kudüs’ün Dini Önemi Nedir?

Kudüs’ün dini önemi üç büyük din açısından inançsal olarak büyük bir önem taşımasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Eski Kudüs’ün inançsal açıdan önemi her üç dininde yol göstericisi olan peygamberlerin bu bölgede yaşamasından kaynaklanmaktadır. Müslümanların kutsal kitabına göre Hz. Muhammed, Miraç’a Eski Kudüs’ten yükselmiştir.

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Hristiyanların kutsal kitabi İsa’nın burada çarmıha gerildiğini ve bu olaydan 300 yıl sonra Azize Helena’nın hac noktalarını buradan belirlediğini yazmaktadır. Yahudilerin kutsal kitabına göre ise İsrail Kralı Davud, Kudüs’te yaşayan ilk kişidir. Birleşik İsrail Krallığı’nı bu bölgede inşa etmiştir.

Kudüs’te Gezilecek Yerler Var Mıdır?

Dini açıdan bu kadar önemli bir merkez olan Kudüs, gezilecek yerleri açısından inanç turizmine elverişlidir. Dünyaca ünlü ve tartışmalı Ağlama Duvarı bu bölgedir. Çünkü İslam liderlerine göre bu duvar ağlama duvarı değil, bir caminin duvarı olarak inşa edilmiştir. Ağlama Duvarı dışında Kudüs’te gezilecek başlıca yerler şu şekilde listelenebilir:

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• David Şehri

• Davut Kulesi

• Doğuş Kilisesi

• Getsemani

• İsrail Müzesi

• Jaffa Caddesi

• Kubbet-üs Sahra

• Kudüs Surları

• Kutsal Kabir Kilisesi

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• Kutsal Mezar Kilisesi

• Maria Magdelana Kilisesi

• Mescid-i Aksa

• Tapınak Tepesi

• Via Dolorosa

• Yad Vashem

• Yafa Kapısı

• Zeytin Dağı

Kudüs ile ilgili detaylara GZT Mecra'nın Kudüssayfasına göz atabilirsiniz.