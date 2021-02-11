Kumaşlar ve Özellikleri

Özellikle kaliteli bir kumaş kendini her yönü ile belli eder. Fakat yine de bazı kumaşlar moda olmasından dolayı daha çok tercih edilir. Çok fazla sayıda kumaş çeşitleribulunmakla beraber sentetikten elyaflıya, doğal kumaştan polyestere birçok türü bulunmaktadır.

Kumaş Nasıl Dokunur?

Kumaşlar üretilirken her biri için belirli sayılarda iplik kullanılır. Fakat kumaş olarak dokuma yapmak için birtakım farklı teknikler kullanılması gerekir. Kumaş, ipliklerin birbirine paralel ve dik olarak birbirlerinin arasından geçmesi ile dokunur. Genel anlamda kumaşların birçoğu bu şekilde dokunurken keçe, elyaf gibi kumaş modelleri için de dokumada farklı teknikler uygulanır. Birçok kumaş yapısı, dokuma şekli, lifleri, tasarımı ve görünümü açısından birbirinden farklı şekillerde isimlendirilir.

Kumaşlar çok fazla çeşitte üretilirler. Kullanım amaçlarına göre yapısında ve görünümünde farklılıklar vardır. Kumaş olarak nasıl bir ürün tasarlanacaksa ona göre uygun malzemeler kullanarak özel kumaşlar da elde edilebilir.

Hammaddelerine Göre Kumaşlar

Kumaşlar hammaddelerine göre ve dokuma tiplerine göre iki sınıfta incelenebilir. Hammaddelerine göre kumaşlar yünlüler, angora kumaş, pamuklu, keten, kaşmir, ipek, lateks, polyester, naylon kumaşlardır. Bunlar hammadde olarak birbirinden farklıdır. Bazısı pamuktan, bazısı yünden, bazısı da farklı malzemelerden üretilir.

Dokuma Tipine Göre Kumaşlar

Dokuma tiplerine göre kumaşlar ise gabardin, etamin, kanvas, balıksırtı, saten, panama, rips, kord, roplin, kırık dimi gibi türlerdir. Bu tür kumaşlar da dokuma özellikleri ile birbirinden farklı isimlere ayrılır. Online kumaş satışı yapan birçok sitede bu özelliklerde birçok kumaş yer almaktadır. Bu sitelerde “online kumaş satın al” linkleri üzerinden her çeşit ve modelde kumaş satın almak mümkün oluyor.

Sağlığımız İçin Hangi Kumaşlar Daha Güvenli?

Leke tutmayan, kırışmayan özelliklere sahip kumaşlar birçok kimyasal madde ve karışım içermesinden dolayı tercih edilmemelidir. Zararlı kimyasallarla üretilen, cilt sağlığını tehlikeye sokan kumaşlar tüketiciler tarafından kullanılmamalı, alışveriş yapmadan önce alınacak ürünün hangi maddelerle üretildiğini incelemelidir. Deri ürünü tercih edilecekse suni deri ürünlerinden ve Çin malı ürünlerden uzak durmalıdır. Kumaş fiyatları kumaşların kalitesine göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle giysiler organik kumaştan üretilen ürünlerden tercih edilmelidir. Organik giysilerde GOTS Product ibaresinin olup olmadığına bakılmalıdır. Bu ibarenin olmadığı ürünler tercih edilmemelidir. Giyim için ürün seçimi yaparken ürünün ucuz olmasına değil, kumaşın kalitesine dikkat edilmelidir. Günümüzde tüm dünyada organik ürünler daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Sadece gıda alanında değil giyim alanında da artık organik ürünler ön plana çıktı. Bu anlamda artık birçok firma organik kumaş üretimini bir fırsat haline çevirerek daha iyisi için çalışmaya başladı. Tüm kumaş üreten firmalar da kalite kontrole daha çok önem vermeli ve en doğal ve sağlıklı kumaş üretimini gerçekleştirmeyi hedef almalıdır.