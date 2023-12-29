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Kur Korumalı Mevduat son dakika: Kur Korumalı Mevduat bitti mi?

"Kur Korumalı Mevduat bitti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TCMB, 1 Ocak'tan itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacağını bildirdi. Mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları da yenilenmeyecek. Peki, Kur Korumalı Mevduat bitti mi?

16:06 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kur korumalı mevduat son dakika açıklaması
Kur korumalı mevduat son dakika açıklaması

"Kur Korumalı Mevduat bitti mi? Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat nedir, ne anlama geliyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi. Peki Kur Korumalı Mevduat bitti mi? Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat nedir, ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.


Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.


Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile söz konusu hesapların açılma süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı.

30 MİLYAR LİRA DAHA ÇIKMIŞTI


Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki çıkışlar 22 Aralık ile biten haftada da devam etti.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre söz konusu hesapların toplam tutarı 2 trilyon 682 milyar TL'den 2 trilyon 651,8 milyar TL'ye düştü.

#kur korumalı mevduat
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#Mevduat
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