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Kurabiye Üstü Brownie tarifi: Kurabiye Üstü Brownie nasıl yapılır?

İki lezzeti birleştirdik: Kurabiye Üstü Brownie

Hem kurabiye hem brownie yapmaya ne dersiniz? Ama bunları birleştirip öyle hazırlayacağız tarifi. 'O nasıl şey?' dediğinizi duyar gibiyiz. Hazırsanız başlayalım. Kurabiye Üstü Brownie tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurabiye Üstü Brownie tarifi: Kurabiye Üstü Brownie nasıl yapılır?
Kurabiye Üstü Brownie.

Akışkan bir kurabiye ve brownie tadında olacak. Beş çaylarınızın vazgeçilmezi olarak tarif defterinize muhakkak eklemeyi unutmayın. Kolay gelsin...

Kurabiye Üstü Brownie tarifi için malzemeler

Taban Malzemeleri

120 Gram Oda Sıcaklığında Tereyağı

1/2 (Yarım) Su Bardağı Pudra Şekeri

1 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

1 Paket Kabartma Tozu

1 Paket Vanilya

2 Su Bardağı Beyaz Un

1/2 (Yarım) Su Bardağı Damla Çikolata

Üst Malzemeleri

100 Gram Tereyağı

80 Gram Bitter Çikolata

80 Gram Sütlü Çikolata

1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Toz Şeker

3 Adet Yumurta

50 Gram Beyaz Un

Kurabiye Üstü Brownie.
Kurabiye Üstü Brownie.

Kurabiye Üstü Brownie yapılışı

Taban için yağ ve şekeri önce çırpın, sonra yumurtayı ekleyip bütünleşmesini sağlayın. Kalan malzemeleri ekleyip homojen oluncaya kadar karıştırın. Pişirme kağıdı serili orta boy bir kelepçeli kalıba hamuru yayın. Brownie malzemeleri için yağı tavada eritin ve çikolataları ekleyip karıştırmayı hiç bırakmadan tamamen erimesini sağlayın. Şeker ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Şeker tamamen eridiğinde yumurtaları teker teker her biri iyice karışınca ekleyin. Unu da ekleyip homojen olmasını sağlayın ve tabanın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Oda sıcaklığına gelince dilimleyerek servis edin.

Kurabiye Üstü Brownie.
Kurabiye Üstü Brownie.

Kurabiye Üstü Brownie kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

45 dakikada hazırlanan Kurabiye Üstü Brownie 35 dakikada pişer.

Kurabiye Üstü Brownie tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan Kurabiye Üstü Brownie tarifinin kalorisi 433,2 k.kal.

Kurabiye Üstü Brownie yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kurabiye Üstü Brownie için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 32,5 lira.

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