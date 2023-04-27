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Kuruluş Osman 124. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir? Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır. Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir? Kuruluş Osman 123. bölümü ATV linkiyle tek parça full izlemek ve 124. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.

09:23 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 123. Bölüm Tek Parça FULL

Kuruluş Osman 123. Bölüm Tek Parça FULL

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’ın 123. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 123. BÖLÜM ÖZETİ

BALA HATUN AĞIR YARALI

Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir? Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır. Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir?

TURGUT BEY ESİR ALINDI!

Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler. Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir; Turgut Bey'i Nayman'ın elinde bırakmamak için neler yapacaktır? Osman Bey, Nayman'ın büyük oyununa rağmen Turgut Bey'i esaretten kurtarabilecek midir?

OSMAN BEY'İN NAYMAN'I YOK ETME PLANI

Osman Bey, Nayman'a görülmemiş bir son hazırlamaktadır. Cerkutay ve Turahan bu plana nasıl hizmet etmektedirler?

İSMİHAN SULTAN EMELİNE ULAŞABİLECEK Mİ?

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yalnız bırakmakta kararlıdır. Bunun için oğlu Sultan Alaeddin'i doldurmaktadır. İsmihan Sultan, emeline ulaşabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 123. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Kuruluş Osman 123. bölüm tek parça full izlemek için

KURULUŞ OSMAN 124. BÖLÜM FRAGMANI




#Kuruluş Osman
#Osman Bey
#Nayman
#Bala Hatun
#ATV
1 saat önce
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