KYK borç faizleri silindi mi? GSB'den flaş açıklama!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki Cebeci Site Yurdu'nda düzenlediği basın toplantısında 2022'nin, gençler ve bakanlık çalışmaları açısından rekorların ifade edildiği, yeni çalışmaların, yeni heyecanların paylaşıldığı bir yıl olduğunu söyledi.

Yurtlara başvuruda 2022 yılında cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığı ve tüm zamanların en yüksek yerleştirme oranının yakalandığını belirten Kasapoğlu "Başvuran herkesin yerleştiği gibi yeni başvurulara da açık durumdayız artık. Bu 20 yıllık süreçte genç odaklı siyasetin en güzel sonucudur." dedi.

KYK yurt fiyatları

KYK yurt ücretleri ne kadar?

Yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapılmadığını vurgulayan bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti. "Fiyat artışı söz konusu olmadı. Fiyatlarımız 270 ila 450 lira arasında değişiyor. Aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Gençlerimize elektrik, su, güvenlik, temizlik, çamaşır ve internet gibi imkanların tamamen ücretsiz bir ortam sunuluyor. Kültür, sanat, spor faaliyetlerinde de yeni alanlar açtık. Beslenme desteğimiz 2,5 kat artarak aylık 1800 liralık desteğe dönüştü. Gençlerimiz sabah kahvaltısı ve akşam yemeğine ücret ödemeden erişebiliyor."

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KYK öğrenim kredisi

KYK öğrenim kredisi borcu ne kadar olacak?

Kasapoğlu, "Genç odaklı siyasetin önemli bir mesajıydı bu. Kredi geri ödemelerine ilave edilen endeks tutarlarının kaldırılacağı müjdesini vermişti. Artık öğrenim kredisi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacak. Gençlerimiz geri ödemelerde bu tutarın üzerine ekstra bir fark ücreti ödemeyecekler." diye konuştu.

Yapılan yasal düzenlemeden kredi almaya başlayacak, hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkesin faydalanacağına dikkati çeken Kasapoğlu, "1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş veya ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı kaldırıldı. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin 158 liralık bir yükü gençlerimizin omzundan almış olduk." ifadelerini kullandı.

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KYK borç sorgulama

KYK kredi geri ödemelerini takipleri nereden nasıl yapılır?

Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli yapılan çalışmayla bu kişilerin taksitlerine tekabül eden endeks tutarlarının bildirildiğini aktaran Kasapoğlu, "Kredi geri ödemelerini takip etmek isteyenler an itibarıyla E- Devlet’e girerek taksit tablolarına erişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

KYK endeks kaldırılmış borç tutarları nereden nasıl ödenir?

Gençlerin, Ziraat Bankası ATM’lerinden ve internet bankacılığı üzerinden endeks kaldırılmış borç tutarlarını ödeyebileceğini dile getiren Kasapoğlu, "Bu bir devrimdir. Gençlerimize bu imkanların sağlanmasında en büyük desteği veren cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.