Merak edilen lezzet: Leblebi helvası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yediği yemek, Yunanistan gündeminde çok konuşuldu. Leblebi helvasını çok lezzetli bulan Yunan heyeti, kendi Yunan kanallarında "leblebi helvası"nın tarifini verdi. İşte, eşsiz lezzetiyle 'leblebi helvası' tarifi.

Abone Ol