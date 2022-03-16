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Merak edilen lezzet: Leblebi helvası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde ağırladığı Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yediği yemek, Yunanistan gündeminde çok konuşuldu. Leblebi helvasını çok lezzetli bulan Yunan heyeti, kendi Yunan kanallarında "leblebi helvası"nın tarifini verdi. İşte, eşsiz lezzetiyle 'leblebi helvası' tarifi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Leblebi helvası nasıl yapılır: Kolay lezzetli leblebi tarifi
Adım adım leblebi helvası tarifinin yapılışı

Geleneksel yemek tariflerinin Anadolu mutfağının ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabını hazırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "leblebi helvası" tarifini vermişti. Hazırlama süresi 15 dk olan "leblebi helvası"nın tarfini sizler için derledik.

LEBLEBİ HELVASI NEDİR?

Türk mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan helva, çeşitlerini barındırdığı "leblebi helvası" uzun yıllar boyunca damakların eşsiz lezzeti olmuştur.

LEBLEBİ HELVASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı leblebi

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağından bir parmak eksik şeker

1,5 su bardağı sıcak süt

LEBLEBİ HELVASI YAPILIŞI

Leblebi tozu kullanmayacaksanız leblebileri robottan çekerek un haline getirin.

Tereyağını tencereye alıp eritin.

Sütü ve şekeri ekleyin, aralıksız karıştırarak kıvam aldırın.

Kıvam alan helvayı 5 dakika dinlendirin, servis tabağına alıp arzuya göre süsleyin.

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