LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

15 Haziran’da gerçekleştirilen LGS 2025 sınavının ardından öğrenciler ve aileleri, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 90 sorudan oluşan iki oturumda ter döken adaylar, sonuçların bu hafta MEB ekranı üzerinden ilan edilmesini bekliyor. Peki, LGS sonuçları erken açıklanır mı?

2025 LGS TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?