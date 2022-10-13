Limonlu Cheesecake tarifi: Limonlu Cheesecake nasıl yapılır, sosu nasıl hazırlanır?

Çok sevilen ve tercih edilen limonlu cheseecake tarifini sizler için hazırladık. Mayhoş tadı ve müthiş kıvamlı kremasıyla adeta baş döndüren lezzet limonlu cheseecake tarifine gelin beraber bakalım. Limonlu Cheseecake nasıl yapılır? Tam kıvamında Cheseecake yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen bütün detaylar...
Limonlu Cheesecake nasıl yapılı? Limonlu Cheesecake tarifi
Taban kısmı için;
- 2 paket tam buğdaylı bisküvi
- 2 çorba kaşığı pudra şekeri
- 3 çorba kaşığı tereyağı
- 1 tutam tuz
Kreması için gerekli malzemeler;
- 2 paket, 800 gr, labne
- 250 gr, 1 + 1/4 bardak, toz şeker
- 2 yumurta
- 2 çorba kaşığı süzme yoğurt
- 3 tatlı kaşığı un
- 1 limonun kabuğu
- Yarım limonun suyu
- 1 paket vanilin
Limonlu sosu için gerekli malzemeler;
- 1 limonun kabuğu
- Yarım limonun suyu
- 3-4 çorba kaşığı su
- 2 yumurta sarısı
- 150 gr, 7 çorba kaşığı, toz şeker
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- Taze nane ve fesleğen yaprakları (Tercih edenler için)
Adım adım limonlu cheesecake yapılışı;
- Fırını 190 derecede altlı, üstlü çalıştırın.
- 3 çorba kaşığı tereyağını eritin.
- Tabanı için, 2 paket tam buğday unlu bisküviyi buzdolabı poşetinde un gibi olana dek ezin ve 2 çorba kaşığı pudra şekerini ekleyin. 1 tutam tuzu koyun.
- Erimiş ve soğumuş tereyağı ile karıştırın.
- 24 cm çapında kelepçeli kek kalıbının tabanına pişirme kağıdı yerleştirip üzerine bisküvi karışımını dökün ve elinizle bastırıp düzleştirin. Kenarlarına çıkması hiç sorun değil aksine çok daha lezzetli olacaktır.
- Bu haliyle kalıbı fırının orta rafına koyup 10 dakika pişirin.
- Bu sırada geniş bir kasede 2 büyük paket labne ile 250 gr toz şekeri karıştırın. Karıştırırken çırpma teli değil spatula kullanın ki karışım içine fazla hava alıp fırında kabarmasın ve çatlamasın.
- Toz şeker eriyince üzerine, 2 çorba kaşığı süzme yoğurt ve 3 tatlı kaşığı un ekleyin.
- 1 tutam tuzu, 1 limon kabuğunu, Yarım limon suyunu ve 1 paket vanilini de aynı şekilde ekleyin.
- Son olarak içine 2 yumurtayı kırıp karıştırın. Yumurtayı en son ekliyoruz ki fazla çırpılıp köpürmesin ve keki kabartmasın.
- Taban pişip soğuduktan sonra kek kalıbına hazırladığınız karışımı dökün.
- Kalıbın etrafını alüminyum folyo ile kaplayın.
- Fırın tepsisinin yarısına kadar kaynar su koyup kalıbı ortasına yerleştirin.
- Fırının derecesini 150 dereceye düşürüp fırının alttan ikinci rafına tepsiyi yerleştirin ve 50 dakika pişirin. 50 dakikanın sonunda fırını kapatıp kapağını aralayın ve 45 dakika da bu şekilde bekletin. Sıcak fırından birden çıkartınca cheesecake çatlayabilir.
- 45 dakikanın sonunda fırından çıkartıp oda sıcaklığına gelmesi için bekletin. Ardından buzdolabına koyup tercihen 1 gece ya da en az 4 saat bekletin.
- Sosu için benmari düzeneği kurun. Küçük bir tencerenin üzerine bir kase yerleştirin ve kasenin tabanının suya değmemesine dikkat edin.
- Suyu kaynayınca altını kısın. Kaseye 150 gr toz şeker, 1 limonun kabuğunu, yarım limonun suyunu ve 3-4 çorba kaşığı suyu ekleyip şeker eriyene kadar çırpın.
- Şeker eridikten sonra başka bir kasede 2 yumurtanın sarısını çırpın. Sıcak şekerli sudan biraz alıp yumurtalar ekleyin ve yumurtaları ılıştırın. Yumurtalar birden sıcak sosa girerse pişip parça parça içinde kalacaklardır.
- Sosun tamamı karıştıktan sonra 1 dakika daha pişirin ve içine 1 çorba kaşığı soğuk tereyağını ekleyin.
- Tereyağı eridikten sonra altını kapatın ve sos soğuyup kalınlaşıncaya kadar bekletin.
- Soğumuş cheesecake i buzdolabından alıp kalıbından çıkartın ve üzerine taze nane ve fesleğen yaprakları serpin. Dilerseniz sadece birini veya yarısını naneli yarısını fesleğenli de yapabilirsiniz.
- Ardından üzerine soğumuş sosu dökünce enfes limonlu cheesecakeiniz afiyetle yemeniz için sizi bekliyor.