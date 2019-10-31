Liverpool Arsenal'ı penaltılarla geçti

İngiltere Lig Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 5-5 biten maçta Liverpool, Arsenal'ı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Kupanın son 16 turunda Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

Liverpool maçın 7. dakikasında Arsenallı Mustafi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Arsenal, 19. dakikada Lucas Torreira, 26. ve 36. dakikalarda Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-1 öne geçti. Liverpool'dan James Milner'ın 43. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle ilk yarı 3-2 bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal'da, Ashley Maitland-Niles 54. dakikada Mesut Özil'in pasını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı. Liverpool, 58. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 62. dakikada Divock Origi'nin attığı gollerle eşitliği sağladı. Konuk ekipte Joseph Willock takımını 70. dakikada attığı golle tekrar öne geçirse de, Divock Origi 90. dakikada tekrar ağları sarstı ve mücadelenin normal süresi 5-5 sonuçlandı.

Manchester United Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Chelsea'yi 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu. Kupanın son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadında Manchester United'ı ağırladı.Manchester United 25. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.Soyunma odasına mağlup giden Chelsea, Michy Batshuayi'nin 61. dakikada attığı golle eşitliği sağlasa da Rashford 73. dakikada ağları bir kez daha sarstı ve Manchester United konuk olduğu Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.Chelsea Manchester United maç özeti

Uzatmalarda gol olmayınca, penaltı atışlarına geçildi.

Ev sahibi ekip, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağladı ve bir üst tura çıktı.

Arsenal'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 65. dakikada yerini Matteo Guendouzi'ye bıraktı.

Liverpool Arsenal Maç Özeti

İngiltere'de efsane maç

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Liverpool sahasında Arsenal'i konuk etti. Normal süresi 5-5 biten karşılaşmada penaltı atışları sonrasında 9-8 mağlup eden Liverpool bir üst tura yükseldi.

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda nefes kesen bir maç geride kaldı. Liverpool'un Arsenal'i konuk ettiği mücadelenin normal süresinde tam 10 gol oldu. Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında ev sahibi ekip, Mustafi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından rakip kalede daha çok görünen Arsenal; 19'uncu dakikada Torreira, 26 ve 36'ncı dakikalarda genç oyuncusu Martinelli'nin attığı gollerle 3-1 öne geçti. Ev sahibi ekipte 43'üncü dakikada James Milner penaltıdan kaydettiği golle ilk yarının skorunu belirledi.

5 GOL DE İKİNCİ YARIDA

Mücadelenin ikinci yarısında da gol düellosu devam etti. Konuk ekip 54'üncü dakikada Maitland-Niles'in attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Bu golün hemen ardından 58'inci dakikada Chamberlain ve 62'nci dakikada Origi'nin attığı gollerle Liverpool eşitliği yakaladı: 4-4. 70'inci dakikada Joseph Willock konuk ekibi bir kez daha öne geçirmeyi başarsa da 90 4'üncü dakikada sahneye çıkan Origi attığı golle skora tekrar denge getirdi ve mücadeleyi uzatmaya götürdü. Uzatma dakikalarında gol olmayınca turu geçen tarafı penaltılar belirledi. Ev sahibi Liverpool'da James Milner, Adama Lallana, Rhian Brewster, Divock Origi ve Curtis Jones penaltı atışlarının tamamını gole çevirirken, Arsenal'de Bellerin, Guendouzi, Martinelli ve Maitland-Niles penaltı atışların gole çevirdi. Daniel Ceballos penaltı atışından faydalanamayan tek isim oldu ve mücadeleyi ev sahibi ekip 6-5 kazandı ve turu geçen taraf oldu.

GENÇ İSİMLER DAMGA VURDU

Arsenal - Liverpool mücadelesinde yer alan 20 yaş altı 8 oyuncu gösterdikleri performansla göz doldurdu. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop; Kelleher, Van den Berg, Neco Williams, Harvey Eliot ve Curtis Jones gibi genç isimleri Arsenal maçında sahaya sürdü. Bu geçen isimlerden Curtis Jones 4'üncü, Neco Williams'ta 5'inci golün hazırlayıcısı olarak maçın uzatma dakikalarına taşınmasında önemli rol oynadı. Curtis Jones, maçın kazanıldığı 5'inci penaltıyı kullanarak gole çevirdi.

ARSENAL'İN GENÇLERİNDEN 3 GOL, 1 ASİST

Arsenal'de ise teknik direktör Unai Emery Liverpool karşısında 3 genç isme forma şansı verdi. Bu isimlerden Joseph Willock 1, Gabriel Martinelli 2 gol atma başarısı gösterdi. Forma şansı bulan diğer genç isim Bukayo Saka ise Martinelli'nin attığı golün asistini yaptı.

18'LİK GOLCÜ GÖZ DOLDURDU

Arsenal'in 18 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Gabriel Martinelli, Liverpool karşısında gösterdiği performansla göz doldurdu. Mücadelenin ilk yarısında takımı 2-1 öne geçiren ve hemen ardından skoru 3-1'e getiren gollere imza atan genç golcü, mücadelenin penaltı atışlarında da hata yapmasa da takımının elenmesine engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDE DE BOY GÖSTERDİ

Brezilyalı 18 yaşındaki golcü, Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda aldığı 3 galibiyete, attığı 3 golle önemli katkıda bulundu. Genç golcü, iç sahada Standart Liege'yi 4-0 mağlup ettikleri mücadelenin ilk 2 golünü atma başarısı gösterirken, diğer golünü ise Vitoria Guimaraes karşısında kaydetti