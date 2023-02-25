Mainz 05 4-0 Mönchengladbach maç özeti
Almanya Bundesliga 22. haftasında Mainz 05 ve Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Mainz 05 rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puana alıştı.
MAİNZ 05 - MÖNCHENGLADBACH MAÇ ÖZETİ
MAİNZ 05 - MÖNCHENGLADBACH MAÇ ÖZETİ
ALMANYA BUNDESLİGA PUAN DURUMU
ALMANYA BUNDESLİGA PUAN DURUMU
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