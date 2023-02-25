|
Reklam
Reklam
Özgün

Mainz 05, Mönchengladbach'I gol yağmuruna tuttu

Almanya Bundesliga 22. hafta açılış maçında Mainz 05 evinde Mönchengladbach’ı konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 25’ Jae-seong Lee, 49’ Marcus Ingvartsen, 71’ Ajorque Ludovic ve 90’ Nelson Felix Patrick Weiper’den geldi. Mainz 05 bu sonuçla puanını 32’ye çıkararak ligde 7. sırada yer aldı. Mainz 05 - Mönchengladbach maç özetini izlemek ve Almanya Bundesliga puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:09 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mainz 05 4-0 Mönchengladbach maç özeti

Mainz 05 4-0 Mönchengladbach maç özeti

Almanya Bundesliga 22. haftasında Mainz 05 ve Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Mainz 05 rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puana alıştı.

MAİNZ 05 - MÖNCHENGLADBACH MAÇ ÖZETİ

Mainz 05 4-0 Mönchengladbach maç özetini izlemek için

ALMANYA BUNDESLİGA PUAN DURUMU





#Mainz 05
#Mönchengladbach
#maç özeti
#Almanya Bundesliga
1 saat önce
default-profile-img
Mainz 05, Mönchengladbach'I gol yağmuruna tuttu
Vergi müfettiş yardımcısı atandı yapıldı: İşte ataması yapılan isimler
Uzmanından deprem bölgesinde gıda ve hijyen uyarısı
Galatasaray'dan orta sahaya Rieder atağı
Deprem sonrası üst üste konulan hurda araçlar, havadan görüntülendi
Kahraman Mehmetçik afet bölgesinde devriye görevine devam ediyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.