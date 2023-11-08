UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında Manchester City evinde Young Boys’u 3-0 mağlup etti.
Manchester City,
G Grubu 4. haftasında evinde Young Boys ile karşılaştı. Maç City’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Young Boys maçın 53. dakikasında 10 kişi kaldı. Galibiyet golleri Erling Haaland ve Foden’den geldi. Manchester City - Young Boys maç özeti haberimizde.
MANCHESTER CİTY - YOUNG BOYS MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - YOUNG BOYS MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - YOUNG BOYS MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - YOUNG BOYS MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Manchester City
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#UEFA Şampiyonlar Ligi
34 dakika önce