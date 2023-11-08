UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Atletico Madrid evinde Celtic’i konuk etti. Celtic 10 kişi oynadığı maçta Atletico’ya 6-0 mağlup oldu. Goller dakika 6’ ve 60’ Antoine Griezmann (2), 45’ ve 76’ Alvaro Morata (2) 66’ Samuel Lino ve 84’ Saul Niguez’den geldi. Celtic’te Daizen Maeda maçın 23. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Atletico Madrid grupta 2. galibiyetini alarak 8 puanla liderliğe oturdu. Celtic ise 1 puanla son sırada yer aldı. Atletico Madrid - Celtic maç özeti ve Şampiyonlar Ligi toplu maç sonuçları haberimizde.