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Manchester City, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Young Boys'u 3-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında Manchester City evinde Young Boys’u konuk etti. City Erling Haaland (2) ve Philip Foden’in attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Young Boys’da dakika 53’de Sandro Lauper kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Manchester City grupta 4. galibiyetini alarak 12 puanla liderliğini korudu. Young Boys ise 1 puanla son sırada yer aldı. Manchester City - Young Boys maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlara bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:45 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:47 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında Manchester City evinde Young Boys’u 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında Manchester City evinde Young Boys’u 3-0 mağlup etti.

Manchester City,
G Grubu 4. haftasında evinde Young Boys ile karşılaştı. Maç City’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Young Boys maçın 53. dakikasında 10 kişi kaldı. Galibiyet golleri Erling Haaland ve Foden’den geldi. Manchester City - Young Boys maç özeti haberimizde.

MANCHESTER CİTY - YOUNG BOYS MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Young Boys maç özetini izlemek için

MANCHESTER CİTY - YOUNG BOYS MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI








#Manchester City
#Young Boys
#UEFA Şampiyonlar Ligi
34 dakika önce
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