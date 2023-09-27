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Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. turda Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti

Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında evinde Crystal Palace’ı konuk etti. United maçtan 3-0 galip ayrıldı. Goller dakika 21’ Alejandro Garnacho, 27’ Carlos Casemiro ve 55’ Anthony Martial’den geldi. Manchester United - Crystal Palace maç özetini haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:57 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manchester United 3-0 Crystal Palace Maç Özeti

Manchester United 3-0 Crystal Palace Maç Özeti

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Manchester United ve Crystal Palace karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi Manchester United’ın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Garnacho, Casemiro ve Martial’den geldi. Manchester United - Crystal Palace maç özeti haberimizde.

MANCHESTER UNİTED - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ

Manchester United - Crystal Palace maç özeti için

MANCHESTER UNİTED - CRYSTAL PALACE MAÇ SONUCU





#Manchester United
#Crystal Palace
#İngiltere Lig Kupası 3. tur
13 dakika önce
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