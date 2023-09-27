Manchester United 3-0 Crystal Palace Maç Özeti
İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Manchester United ve Crystal Palace karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi Manchester United’ın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Garnacho, Casemiro ve Martial’den geldi. Manchester United - Crystal Palace maç özeti haberimizde.
MANCHESTER UNİTED - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER UNİTED - CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER UNİTED - CRYSTAL PALACE MAÇ SONUCU
MANCHESTER UNİTED - CRYSTAL PALACE MAÇ SONUCU
#Manchester United
#Crystal Palace
#İngiltere Lig Kupası 3. tur
13 dakika önce